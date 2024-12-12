玄彬出演《刘QUIZ》一直提到「老婆」孙艺真！两人对儿子的外貌展开竞争，都希望像自己 XD
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玄彬出演《刘QUIZ》一直提到「老婆」孙艺真！两人对儿子的外貌展开竞争，都希望像自己 XD

综艺   2024年12月12日   星期四11:34   Yuan  

（封面图源：VAST娱乐、YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브截图）

11日播出《刘QUIZ ON THE BLOCK》在最后公开下周（18日）玄彬出演的预告。

影片中，MC刘在锡表示：「这是时隔13年再次出演脱口秀节目。」对玄彬表示欢迎。玄彬也转达之前出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》的孙艺真的建议，说：「我老婆说摄影机比想象的要多。」
（图源：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브截图）

对於2022年11月出生的长子，玄彬笑著说：「（儿子）不久前2岁了！老婆说希望儿子长得像她本人，我希望儿子长得像我。」展现彼此都希望儿子长得像自己的「儿子傻瓜」面貌，但...不管像谁一定都长得很好看吧！同时，他还表达对完美扮演母亲、妻子、演员角色的孙艺真的爱意，说：「我看到她为我做的事情，我感到很尊敬和感谢。」
（图源：YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브截图）

玄彬和孙艺真通过电影《协商》、电视剧《爱的迫降》发展为恋人，并於2022年3月结婚，同年11月喜得贵子。婚后感情依旧甜蜜，目前孙艺真正在拍摄朴赞郁导演的最新电影《无可奈何》，玄彬也与儿子一起送上应援餐车，横幅还上写著「OO家的红豆饼」，其中「OO」是孙艺真和玄彬儿子的名字，还写下：「《无可奈何》的姨母叔叔们加油哦！」
（图源：IG@yejinhand）（图源：IG@yejinhand）

另外，玄彬的新电影《哈尔滨》即将在24日上映，电影讲述1909年在哈尔滨，朝鲜独立人士们为了阻止日本吞并大韩帝国而与日本人发生冲突。主演阵容还有赵宇镇、全汝彬、刘宰明、朴勋，李栋旭等。
（图源：电影《哈尔滨》海报）

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