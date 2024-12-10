疑触景生情落泪？EXID Hani友人婚礼上唱祝歌，扭头抹泪忍人心酸

女团EXID出身的艺人Hani与精神科医生梁在雄（又译杨宰雄）交往四年，此前两人宣布将会在今年的9月结婚，但因为梁在雄经营医院发生医疗事故致人死亡，所以两人婚礼也受到了影响，并且宣布延期。

日前，Hani参加了朋友的婚礼，与队友率智、正花、LE、慧潾一起演唱了《Up & Down》作为祝歌。在演唱过程中，Hani一度转身擦拭眼泪。这是Hani宣布婚礼延期后首次公开亮相，Hani因梁院长医院於7月发生的患者死亡事故，暂时推迟婚礼，并退出了原计画出演的节目，暂停了所有演艺活动。



今年5月，患者A某因治疗「减肥药成瘾」入住梁院长的医院后不幸去世。 这一事件於患者死亡两个月后才被披露。围绕A某遗属指控的「医院医疗过失导致患者死亡」的争议愈演愈烈。梁院长表示：「对住院过程中发生的事件，自己和全体医疗团队都感到无比痛心。」并向逝者和遗属表达了歉意。



然而A某遗属以遗弃致死罪对医院医疗团队提起了刑事诉讼，同时向国家人权委员会提交了申诉。 在今年10月的国政监查上，梁院长出席并表示：「不承认（医疗过失），难以承认。」但他再次致歉称：「民众信任我们医院，让女儿或妹妹住院治疗，我们未能安全地帮助她恢复健康，再次深表歉意。」



关於Hani在演唱祝歌时落泪的具体原因尚未明确，但部份网友猜测，这可能与梁院长婚礼延期的影响有关。

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