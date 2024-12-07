相隔12年再来台！2pm成员三帅金曲连发全场热唱〜直接撕开衬衫展现性感好身材！

野兽派男团2PM中三位成员JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG於12月7日晚间在台北TICC与台湾粉丝们相会，更带来许多超热门金曲，唤醒粉丝们的回忆，更带来百听不腻的组曲，并且随时把麦克风指向台下，粉丝们都能完美接唱，让JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG非常感动，即使没有音乐也与粉丝们共同合唱，大赞粉丝们太厉害。





JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG穿著白色闪亮亮外套登场，搭配黑色皮裤展现性感，为大家带来性感的椅子舞演唱「A.D.T.O.Y.」，全场一千八百位粉丝们尖叫声不断。三人更表示已经12年没有来台，对粉丝们感到抱歉，同时也非常感谢所有的粉丝们，等待了如此长的时间，NICHKHUN更用中文大喊「今天好棒！」三人更为大家演唱了「来我家吧！」，更在下一首歌「I am your man」的Ending前打开衬衫全排扣，展现精壮身材，立即引发全场尖叫声。







三人更带来精彩的SOLO舞台，WOOYOUNG更是直接走到台下与粉丝们近距离接触，JUN. K也再度大方展现壮硕手臂曲线，接著粉丝也大赞NICHKHUN性感，没想到他自曝「因为今天妈妈有来到现场，不能太性感」，还直接在舞台上用泰文与妈妈喊话，相当逗趣，他也特别为台北场带来歌曲「Umbrella」的中文版，相当用心。







最后在结束前三人也特别发表了感言，JUN. K对粉丝们喊话：「你们在我眼中都是小孩，要好好吃饭，不要感冒维持健康喔！」NICHKHUN也说：「感谢你们等待那么长的时间，你

们跟以前一样都没变老！我们一定会再回来！」WOOYOUNG则说：「今天真的很开心很幸福！我们会在自己的位置上努力，会以更好的模样再度跟大家见面的！」更连续送上「10分满分的10」、「Hands Up」与「Go Crazy」等high歌组曲，让全场high到最后一分钟！



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