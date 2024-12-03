好喜欢这对!《爱在独木桥》年轻演员吴艺珠x洪民基完美演绎郑裕美x朱智勋18年前青春恋情！

最近收视率节节高升的《爱在独木桥》，描述18年前学生时期曾经历甜蜜恋爱的男女，因误会而彼此分开，甚至心中相互留有疙瘩，两人18年后重新在职场相遇，心中会有什么样感受？除了朱智勋与郑裕美的搞笑演出外，这对年轻演员洪民基与吴艺珠的表现也非常亮眼，展现两人18年前的甜美恋情。

同一天出生，甚至连名字都相同的石志源（朱智勋、洪民基饰）与尹志源（郑裕美、吴艺珠饰）两人在高中时期同班，也是全校第一二名的竞争者，直到有一次两人拿期末考的排名来打赌，尹志源要求「你输了一辈子都要叫我姐姐」，石志源却提出「你输了就要跟我交往」的重大赌注，让两人的关系从好友转为粉红。



已播出的4集剧情，是18年后的成人相遇与18年前的青春恋情交替呈现，令观众们相当好奇石志源与尹志源到底以前是结下了多大的仇恨，两人明明非常登对也互有好感，甚至瞒著同学们偷偷交往，为了小事情吃醋的尹志源，以及总能完美化解冷战的石志源，甜甜的恋情令观众们更加投入，就算尹志源说「别再打电话给我了」，石志源却直接来到她家门外，十足青春恋曲看得令人相当心动。



在第三集中也终於详细说明了为什么两人最后导致不愉快的分手，其实两人都并没有相互讨厌，但却因为石志源父亲突然入院并转到首尔，两人因此断了联系，尹志源也后悔为何自己当时最后一句话是「别再跟我联络了」，也曾经在初雪的那一天，来到两人曾经约定的南山等待，却没有等到石志源，石志源竟然在那一天来到尹志源家门外，同样扑了个空，两人相隔两地却都哭红了双眼。





年轻的尹志源由吴艺珠饰演，她曾演出 《海岸村恰恰恰》跟《因为不想吃亏》中申敏儿的学生时期，也曾是《王后伞下》中大君文相敏的王后，近期也演出了池昌旭作品《江南B-side》中赵宇镇的女儿，可说是作品多多，相当受到瞩目。而饰演年轻石志源的洪民基则是新人男演员，作品还并未累积太多，透过本次《爱在独木桥》的演出也受到观众们的喜爱。



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