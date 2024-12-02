孔刘上刘寅娜节目谈自己职业倦怠令人心酸：「我当时并未察觉到自己处於倦怠，后来才意识到。」

出道23年的韩剧男神孔刘坦承了自己的曾经职业倦怠的经历。

近日，孔刘作为嘉宾出演了刘寅娜主持的 YouTube 电台节目《You in Radio》，透过听众的分享的故事而产生了共鸣。

当天，一位听众自称是「四次落榜生」，并表示自己可能会成为「五次落榜生」。该听众表示：「实在太沮丧了，什么都不想做，感觉很无力。这是不是倦怠呢？我该怎么办？」



听到这则来信后，孔刘表示：「每当听到这类话题，我会变得格外谨慎。听众自己认为这是倦怠吧。而我当时并未意识到自己的倦怠情绪。过了一段时间，我才恍然大悟，『原来那时我经历了倦怠』，那时我才能用言语描述自己的感受。我也才真正理解了当时拥有的情绪。」

他接著安慰道：「根据这位听众的话，感觉他已经有了一定的自我觉察。我相信这位听众能够很好地克服眼前的困难。」为他加油打气，展现温暖的面貌。

孔刘曾聊过当《鬼怪》非常成功时，他却很奇怪地没有感到幸福，虽然作品成功很开心，但与之无关的是心里有一角非常空虚，甚至一度无法打起精神。 不是因为工作不顺或辛苦，只是时期不巧没能享受那些关注和幸福。想必他当时也花了很多心力调整，让观众们可以继续看到他的新作品。

▼孔刘和徐玄振的 Netflix 全新韩剧《一箱情缘》，讲述因湖边浮出的行李箱，一间秘密婚姻介绍公司随之曝光，一对夫妻的诡异婚姻也被卷入事件的漩涡；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。



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