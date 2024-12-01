LOVELYZ时隔五年再度来台 首首经典回忆曲全场热唱！八人下台与粉丝互动太感动，临时加码歌单只为再下台！

虽然目前因合约关系未在同一经纪公司，迎来了出道10周年的LOVELYZ，暌违五年再度来台举办演唱会，与粉丝们分享新歌，同时也演唱许多经典曲目，掀起全场Lovelinus（粉丝名）共同的回忆。





一开场当8位成员分两次出场，最终完整登上舞台时，已引发全场尖叫声，接下来立刻为大家带来「Candy Jelly Love」与「안녕」，她们说明本次的造型也特别重现了10年前的校服LOOK，不知道大家是否觉得10年前后她们有什么差别呢？全场都回答LOVELYZ变得更美了。





相隔五年才来台与Lovelinus见面，LOVELYZ表示成员们平时各自忙碌中，成员突然发问「美珠最近忙什么呢？」台下粉丝们一致大喊「忙著谈恋爱」，不过美珠说没听到大家的喊声，成员们不断告诉她「大家是说你很漂亮」，并希望她不要再追问下去了，相当逗趣，美珠也正式回答请大家多多关注她的IG就可了解她的近况了。





LOVELYZ每一位成员们脸上都洋溢著幸福表情，是成员之间都能够相互感受到的，她们也表示能够当面与粉丝们分享自己的新歌作品，是非常幸福的事情，队长Babysoul则特别提到，她认为能够再度以8人完整体站上舞台是最幸福不过的了，相信所有台下的粉丝们也颇有同感。LOVELYZ有许多歌曲作品都与离别有关，她们表示可能因为公司代表听了她们各自的歌声后，觉得她们相当适合演唱离别歌曲，所以有许多作品都是以离别为主题。





当她们演唱歌曲「1cm」的时候，为了想与粉丝们拉近距离，决定请大家原地站起来，LOVELYZ成员们每一位都走下台与Lovelinus近距离互动，没想到一首歌曲完毕后，成员们回到台上分享心中的感动，与粉丝们互动时把麦克风递给粉丝，每一位都能完美接唱，让LOVELYZ非常惊讶与感动，自己表示1首歌的时间太短了，希望再下台与大家同乐一下，於是8人临时在舞台上讨论有什么歌曲适合到台下来绕一圈？最后更加码歌单上没有的歌曲，并且再度下台与粉丝们自拍等近距离互动。





对於粉丝们的应援，LOVELYZ也非常感动，大合照的时候拿到手幅还特别看了后面的说明，「啊原来这里有写要准备彩带！」惊讶的表情非常逗趣，粉丝们则是相当惊慌，担心还没有曝光的应援桥段会被她们看见，还请LOVELYZ只要拍照别再看手幅背后的细节，气氛相当有趣又开心。最后每位成员们更感性哽咽表示，没想到今日来了这么多的Lovelinus，也感慨下一次不知何时还有这样的机会，期待还有更多与大家见面的机会。





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