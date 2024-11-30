女团fromis_9与Pledis娱乐合约12月到期，全员不续约！网友：Pledis不要再推女爱豆了

29日，Pledis娱乐在 fromis_9 官方SNS上发表公告称：「 fromis_9 的专属合约将於12月31日结束。」

接着还表示：「本公司与 fromis_9 员们就今后个人的未来和活动方向进行长时间的讨论，经过相互间的充分对话，最终决定终止专属合约。向过去7年间不断尽最大努力展现多彩魅力的 fromis_9 成员们表示深深的感谢。」而 fromis_9 也将在12月23日公开包含对 flover 们（粉丝名）感谢之意的粉丝颂（Fan Song）并消化已预定的行程。



fromis_9 因为长时间的空白期，今年5月成员李彩煐也曾在直播中表示：「爲什么这么长时间不能活动呢？只有我们 fromis_9？太伤心了。」因而引发热烈讨论。随著合约到期不续约消息公开后，韩网友：「Pledis 你们不要做女爱豆了」、「说实话比起 fromis_9，PRISTIN 更可怜」、「Pledis 没有好好收尾 垃圾公司」、「以造假组合活动了7年」、「〈Supersonic〉很有人气说」、「哦，这次活动很成功，但马上又接连说不做什么，原来合约到期了啊」、「X1也解散了！他们被 Pledis 走，整整做了7年」、「已经满7年了啊.. 要全部去别的经纪公司吗」、「Pledis 要出新女团了吗」等



另外， fromis_9 是由选秀节目《偶像学校》选出的女团，在2018年正式出道后，於2021年与Pledis签约。期间发行过〈Talk&Talk〉、〈DM〉、〈Stay This Way〉、〈#menow〉、〈Supersonic〉等歌曲，聚集人气。



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