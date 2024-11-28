金高银&李智雅综艺《酒路双人行》台湾行预告！金高银曾留学北京秀流利中文

以《孤单又灿烂的神－鬼怪》爆红的演员金高银，和《The Penthouse》（上流战争）女主角「秀莲」李智雅，两人共同参与了实境综艺节目《酒路双人行》，在韩国首尔与台湾台北两地旅行。

说是旅行其实不太正确，在《酒路双人行》（주로 둘이서，又译「两个人的酒路」、「酒路，两人同行」）中，两人要挑战当「美食专栏作家」，在品尝台韩两地的美食与威士忌后，要写下评论文章刊於杂志上。在两集首尔行后，金高银与李智雅来到台北。



预告中看起来她们享用了火锅还有牛肉面，可听见金高银能用流利的中文与餐厅店员对谈，「我们要红色的」、「有没有麻将？」、「这是辣的？」全都难不倒金高银，就算在街上干货店也能问：「这是话梅吗？」看起来完全不需要翻译，让李智雅佩服不已。



▼预告片



而金高银为何能说得一口流利中文呢？原来她小时候因父亲的缘故在中国北京生活十年，中学一年级才回到韩国。过去她曾在节目《Happy Together 3》讲述这段童年记忆，由於提到中国「中学一年级才开始学ABCD」、「回韩国才第一次看到水性签字笔」，加上节目上主持人朴明秀与曹世镐调侃，让金高银被批评「迷惑发言」、「辱华」，不过也有不少网友为她说话，表示自己的经验相同、她所在的学校并不是资源最好的……等等。

回到节目，此集《酒路双人行》将在12月1日播出，节目还有特邀旁白，是曾演《巨星柳白》等剧也当过综艺《第六感》班底的李相烨。

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