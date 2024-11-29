曾是三星豪门媳妇！高贤廷离婚后丧失抚养权，罕见谈一双儿女！女儿被夸「像妈妈」时否认：那位太美了

韩剧女王高贤廷近日作客了《刘QUIZ ON THE BLOCK》，罕见提及结束多年的豪门婚姻和一双儿女，亲子揭秘了与孩子们的关系。

高贤廷曾是三星集团的豪门媳妇，这段婚姻曾一度引起广泛关注。高贤廷在事业巅峰时选择结婚并退出演艺圈，嫁给了三星集团老会长李健熙的外甥郑溶镇，然而这段婚姻仅维持了8年，两人最终於2003年离婚。离婚后高贤廷获得了一笔赡养费，也失去了子女的抚养权。坊间一直流传高贤廷之所以接受低价赡养费，是以能够复出演艺圈拍戏为交换条件。



《刘QUIZ ON THE BLOCK》中高贤廷就提到了子女，表示：「很多人都好奇我到底能不能见孩子，首先我能说的就是作为母亲，应该是轻松自在的，但实际上并不是这样。由於没有一起生活，和孩子之间的生疏感让我感到非常难过，并且意识到这种疏离感是如此悲伤，无法弥补失去的时间，让我非常心痛。 」



今年5月高贤廷开设了YouTube频道，曾间接提到过孩子们，当时她小心翼翼地称：「我还在犹豫的时候他们突然联系了我，太惊讶了，但是他们告诉我『我们有在好好看（你的YouTube），希望你多拍一些』。」虽然没有明确提到联系的对方是谁，但广大民众猜测是她的子女。



而早前韩网上还曾流传过一张「帅哥美女，高贤廷的儿女」的照片，女生神似年轻时的高贤廷，气质优雅，一度成为焦点话题。高贤廷的女儿还在网路上和网友交谈，被问「父亲是怎样的一个人」时表示：「爸爸很帅，很慈爱，但是生气的时候有很可怕。」听到「你长得很像亲生母亲」时，又回答：「不能这么说，那位真的太美了。」她还说到了了继母，表示：「现在我还称她为继母真的很不好意思，因为从来没有人像她一样给予我这么多的爱。」



此外，高贤廷离婚后於2005年以电视剧《春日》强势回归，陆续拍摄了《善德女王》、《大物》、《女王的教室》、《Dear My Friends》等，以精湛娴熟的演技打动观众。

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