[有雷]太悬疑太反转～《现在拨打的电话》扑克脸柳演锡＋无辜失语蔡秀彬组成假面夫妻～事态越来越严重（EP.1–2）

[有雷]充满悬疑氛围的电视剧《现在拨打的电话》终於播出，用倒叙法呈现的方式让观众们看起来需要花点脑力。韩国总统府发言人白司彦（柳演锡饰）脸上总是呈现严肃样貌，与政治联姻的太太洪熙珠（蔡秀彬饰）两人虽是夫妻却似乎相敬如冰，某天熙珠遭到绑架，白司彦却大呛绑匪「找到尸体再联络我」？

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《现在拨打的电话》一开播就陷入紧张气氛，不苟言笑的帅气总统府发言人白司彦，站上发言台就有自带气场，不过已婚的他却认为太太就是他的弱点，是一个会被大家攻击的目标，於是他虽然公布已婚身分，但却没有人真正知道他太太的真实身分与长相。白司彦父亲正在参选总统，而他的一举一动也备受关注。曾经是谈判专家的他，时常受到绑匪的挑衅，但他绝不妥协。



洪熙珠则是青云日报会长的二女儿，患有选择性失语症而无法说话，本身却是一个优秀的手语翻译师，乐在工作。她因为姐姐在婚礼前失踪，家族又必须与白家联姻，而成为了代替姊姊出嫁的新娘。婚礼上就开始感受到白司彦的气焰，令她千方百计想逃离这段异常的婚姻关系。



某日晚间，洪熙珠独自驾车而遭歹徒侵入车内，甚至打电话威胁白司彦，表示知道洪熙珠的身分并且要杀害她，没想到白司彦不为所动，冷冷地回应「找到她的尸体后再跟我联络」，令车内的人质熙珠心寒到谷底。不过白司彦却不像表面这样冷酷，他动用各种方式追踪歹徒的发话位址，并且赶紧回到家中确认太太的安危。但熙珠却因为那句话而心死，想结束这段关系。



白司彦除了自行暗中调查外，也为热爱手语的熙珠到处寻找工作机会，虽然带著她出席重要场合，只要不承认两人是夫妻关系即可。熙珠却捡来了歹徒的手机，原来她的失语症也是装出来的，在变声器的协助之下，她佯装歹徒继续威胁著先生白司彦，说出许多只有白家知道的秘密，并要求离婚。



这却激起了白司彦的护妻心，更想知道自己的家务事到底从哪里走漏了消息…此时熙珠发现自己佯装成歹徒的对话被公开在电视新闻中，报导白司彦办公室遭歹徒纵火…接著她看见先生狼狈不堪的负伤回到家，她这才惊觉事态严重，到底歹徒身分是谁？彩蛋也揭露了白司彦早知自己的未婚妻不会出席婚礼，却自行要求以妹妹来代替？他对熙珠是真心的吗？



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