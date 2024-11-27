NewJeans「解除合约」最后通牒D-DAY！天价违约金曝光，离别还是和解？备受关注！

13日，NewJeans 成员以本名金玟池、Hanni Phạm、Marsh Danielle、姜谐潾、李惠仁向 ADOR 发送了「如果不接受纠正，将解除合约」的内容证明。

他们通过内容证明，要求 ADOR 前代表闵熙珍回归，并要求对 Hanni 说「无视他」的经纪人正式道歉等。成员们要求「自收到这封信之日起14天内，纠正所有严重违反专属合约的事项。如果14天内不能改正，将宣布解除专属合约。」

有业界人士分析，如果 NewJeans 脱离 HYBE，则可能要承担4000亿～6200亿韩元之间的天文数字违约金。而在 NewJeans 发送内容证明的第二天（即14日）， ADOR 方面表示：「今天上午收到了 NewJeans 所提供的文件，我们正在了解具体的要求事项，且尽最大的努力明确地解决，爲能够持续与艺人一起合作而竭尽全力。」



在此期间闵熙珍20日表明辞去 ADOR 社内理事职务，闵熙珍的复出事实上已经告吹，最后期限当日的今天（27日）双方将发表怎样的立场备受关注。如果 NewJeans 和闵熙珍联手离开 ADOR ，预计将引发专属合约解除纠纷。



另外，闵熙珍离开 HYBE 后，正式与 HYBE 展开法律斗争。闵熙珍以损害名誉等嫌疑起诉 HYBE 旗下的 Label BELIFT LAB 代表金泰浩，要求 BELIFT LAB赔偿50亿韩元，还以 NewJeans 和 ADOR 的成果等造成严重损失爲由，以业务渎职嫌疑起诉 HYBE 最高宣传负责人朴某和宣传室长赵某。



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