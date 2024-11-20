Lovelyz再见「前经纪人」银赫！东海聊和睿仁化学反应要笑死，睿仁表示害怕，银赫吐槽流氓！

三代经典清纯女团Lovelyz今年时隔4年重启活动，近期发行新歌并展开巡回演唱会，成员刘智爱与郑睿仁来到了Super Junior-D&E（东海、银赫）节目《要来这边吗？》做客，颇有渊源的两团成员再次见面。

先回顾两团渊源，Lovelyz做客不少次Super Junior成员的节目，知名由希澈担任班底的《认识的哥哥》（2016、2019两度登上）、银赫担任班底的《申东烨与单身派对》（2015）、希澈主持的《一周偶像》、利特广播节目《Kiss the Radio》（2016）、Super Junior团体综艺《Super TV》（2018）、希澈神童网路综艺《希澈家神童网咖》（2019）……等等。

希澈还曾接下Lovelyz正规二辑《R U Ready?》发表会（2017）主持人重责大任，厉旭和柳树整曾一同担任《复古感性音乐旅行：街区专辑》（2019）节目班底，银赫和李美珠担任《偶像听写大会》（2021）班底，现在希澈和李美珠正一起主持《20世纪Hit Song》。



Lovelyz刘智爱与郑睿仁和Super Junior东海银赫见面，当然要提到经典的《申东烨与单身派对》了，银赫当了当时出道仅半年的Lovelyz一日经纪人。睿仁在聊到Lovelyz歌曲〈你好〉（Hi~）时，想起正是那活动期间和银赫相见，银赫那时可是亲自看了她们练舞〈你好〉并提出意见。双方难忘「宿舍很脏」的景况，睿仁还提起当年观众「万年不解之谜」：银赫一片一片替Lovelyz敷面膜，她们每个人却是完妆状态……回想都觉得好笑。



▼回顾《申东烨与单身派对》，当时银赫还应要求打给圭贤，圭贤视讯献唱〈在光化门〉



东海见到Lovelyz则想起前阵子D&E公司聚餐时，遇到了睿仁也正和同事聚餐。睿仁表示比起东海，和银赫见过更多次，但东海一下子就认出她并喊她「睿仁啊」让她很感动。搞笑的是，东海的记忆和睿仁不太一样，想反驳和睿仁比较不熟的言论：「我们以前在《Super TV》有化学反应啊！」睿仁听了头冒问号笑到不行，银赫吐槽：「你自己幻想的化学反应吗？」



「不是！有啊！」东海激动到站起来，结果他说的化学反应是……睿仁指出东海乱数数，东海觉得数学程度被污辱(?)便故作严肃直往睿仁走去，睿仁坦白：「我当时真的很害怕……」银赫：「这哪门子化学反应？」东海和睿仁这段记忆差让全场爆笑连连。



▼回顾《Super TV》



▼其实睿仁和东海在《Super TV》之后又在《Idol Challenge》（2020）见面，留言看起来不少观众是为了看两人互动前来，不过实际上没有《Super TV》那么激烈XD



应该是这个「记忆差」影响，东海原本开场时兴高采烈地说和Lovelyz名曲〈Ah-Choo〉有个故事，不顾银赫阻止坚持要在节目上说，但真正要说的时候却退缩。原来，东海在去年主演的电视剧《男与女》高唱〈Ah-Choo〉，结果唱出了「史上最悲伤的〈Ah-Choo〉」。重播剧中画面，东海也许是发现全场只有自己在笑，尴尬地要求工作人员剪掉XD。



▼「史上最悲伤的〈Ah-Choo〉」完整片段



而有个没出席的成员也和东海有关系，那就是李美珠。节目挖出来美珠在《第六感3》说过喜欢东海，以前社群网站ID甚至取名「东海呀穿衣服」，东海正想解释脱衣一事，节目就播出他确实曾在舞台上脱外套、露胸肌的场面。



▼美珠在《偶像听写大会》、《第六感3》、《玩什么好呢》、《20世纪Hit Song》都说过学生时代喜欢Super Junior、最喜欢成员是东海，只可惜美珠多次和东海见面都不曾在他面前提过XD



比较先前《要来这边吗？》其他集数，此集罕见地吸引许多英语留言，其中不少人正为了东海和睿仁的化学反应前来，说两人确实很有化学反应、再次见面还是很有趣；韩文留言则有人惊讶东海竟然亲自提和睿仁的化学反应，有人称赞四个人都很有化学反应，亦有人敲碗美珠上节目。

▼《要来这边吗？》完整节目（02:49睿仁和东海有过化学反应？；4:45东海拍《男与女》曾唱〈Ah-Choo〉；8:41聊起「东海呀穿衣服」美珠；21:31从〈你好〉聊到银赫担任一日经纪人）



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