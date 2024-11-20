「NewJeans之母」闵熙珍辞ADOR社内理事职务、离开HYBE！「再努力只是浪费时间，用法律惩罚HYBE的野蛮行径」

女团 NewJeans 的制作人、ADOR 前代表闵熙珍今日（20）宣布辞去 ADOR 社内理事职务，并对母公司 HYBE 采取法律措施。

闵熙珍通过正式声明表示：「我今天辞去 ADOR 社内理事一职。另外，将解除与 HYBE 签订股东间的合约，并对 HYBE 违反股东间合约的事项追究法律责任，此外还将对 HYBE、相关人士的众多非法行为采取必要的法律措施。」

接著，她说：「从今年4月 HYBE 的非法监察开始，在持续7个多月地狱般与 HYBE 的纷争中，我到现在仍一直坚守著股东之间的合约，爲了将 ADOR 恢复到4月之前的位置，尽了我所能做的一切努力。但是 HYBE 不仅没有反省，反而编造毫无根据的虚假事实，甚至将羞耻的非法监查等展示到大众面前，做出史无前例的愚蠢行爲。」



闵熙珍指出：「事实上，HYBE 从一开始就知道内部告发内容都是真实的，而且是正当地提出问题。但是对於只重视自己利益、荣华富贵的他们来说，『解决问题』的本质是比什么都想要回避的课题。」

闵熙珍还表示：「HYBE 拿出充满恶毒条款的制作业务委任合约等，持续著僞善、矛盾的行爲。HYBE 展开的24年的野蛮行径将成爲 K-POP 历史上空前绝后的事件，虽然 HYBE 的道德败坏已经达到极点，肮脏的媒体炒作也会持续，但我现在并不担心大众也能读懂这种模式。即便如此，如果存在牵强附会的势力和媒体，我们绝不会坐视不理，将用法律予以严惩。」最后说道：「虽然事件还没有结束，但是向近半年来一直给予支持的包括 Bunnies（NewJeans粉丝名）在内的很多人表示感谢，虽然有些人可能无法理解我爲什么会坚持到这个程度，但是世界上像我这样的人存在的原因和意义也是有的，希望大家多多关注我今后展开的新 K-POP 旅程。」



正式声明一公布后，闵熙珍也把 IG 帐号追踪人数清空（本来有追踪 ADOR 和 NewJeans），更在 IG 限时动态分享 Deniece Williams 的歌曲〈Free〉，吸引大家的视线。



而 ADOR 前代表闵熙珍和母公司 HYBE 娱乐纷争持续数月，但未有平息的迹象，甚至愈演愈烈。今年4月，HYBE 以闵熙珍爲首的 ADOR 管理层以夺取经营权、渎职等理由著手进行监查。闵熙珍反驳说，HYBE 旗下 Label 所属组合剽窃 NewJeans 概念是矛盾的核心。最终 HYBE 在8月27日解除闵熙珍的代表职务，30日 ADOR 理事会对闵熙珍方面提出的代表任命案（复职）案做出否决决定。



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