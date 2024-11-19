《鬼怪》兄妹时隔8年售后！孔刘将作为嘉宾出演刘寅娜的电台，剧迷：「终於等到了、叫李栋旭一起」

活久见！过了这么多年竟然还可以看到《鬼怪》金氏兄妹的售后！

刘寅娜的 YouTube 电台节目《You in Radio》18日通过网路公告孔刘将作为嘉宾登场，并让大家留下好奇之处、想说的话、目击之谈、故事等。



而两人曾在2016年合作过人气韩剧《鬼怪》并在剧中饰演兄妹，时隔多年再次同框，也让许多《鬼怪》的剧迷纷纷直呼：「终於有兄妹的售后了」、「《鬼怪》竟然已经是8年前的剧了」、「冬天可以再重温一次了」、「眼泪要流下来了」、「能不能也叫李栋旭一起来」、「竟然还可以看到售后」、「兄妹大发」等等。



《You in Radio（유인라디오）》是把「刘寅娜（유인라）」和「Radio（라디오）」结合而成，以刘寅娜不加修饰、舒适的主持能力和温暖沟通爲中心的广播形式的内容，预计每周都会公开像是在听广播一样的内容。节目的 Logo Song 还是由好友 IU 所演唱，期待之后有机会看到 IU 出演啊 XD



另外，孔刘与徐玄振主演的《一箱情缘》即将在29日於 Netflix 上线，该剧讲述因湖边浮出的旅行箱而开始被揭露的秘密婚介夫妇，以及旅行箱中一对男女可疑的结婚故事；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。



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