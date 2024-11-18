朱智勋继《宫》相隔18年再拍浪漫喜剧《爱在独木桥》，郑裕美坦言「起初很害怕朱智勋但越看越可爱」

由朱智勋与郑裕美携手的tvN浪漫喜剧《爱在独木桥》将在23日首播，今（18）日剧组举行制作发表会，男女主角回答了各种问题。

朱智勋上一次拍浪漫喜剧已是2006年的《宫》（宫－野蛮王妃），那是他的成名之作，中间拍的作品虽然也有爱情戏，但在他本身的定义里都不算爱情喜剧。他解释：「很多人觉得有《Hyena：富豪辩护人》、《婚前挞Q日记》（台译：婚礼行不行！？）及《美味情欲》，为何是第一次，但因为我是演员，所以心里面会更细分题材，以我的标准来看，那些并不是浪漫喜剧，像《Hyena：富豪辩护人》是法庭剧中参杂罗曼史。」



朱智勋亦说明《爱在独木桥》和《宫》不同之处，《宫》有幻想情节（架空历史），《爱在独木桥》却很生活。朱智勋扮演独木高中新任理事长「石志源」，郑裕美扮演的独木高中体育老师「尹志源」，朱智勋说：「虽然有理事长的设定，但尹志源不是被拉到我所待的空间，而是我去了学校，（学校）不是每个人都会产生共鸣的日常空间吗？」更表达《爱在独木桥》虽然制作规模不大，但剧情很生活化、观众容易产生共鸣。由於容易有共鸣，加上以学校为背景拍摄让他倍感特别，他接演了此剧。



而郑裕美则说自己是时隔10年再拍「披著浪漫喜剧外衣的电视剧」，她说剧本很有趣，第一次见导演就问过他是想拍出怎么样的电视剧，后来拍摄时导演回答「疗愈」，我也同意。久违想以轻松的故事和观众见面，所以选择了这部作品。」



她亦提到朱智勋过往作品给她烙下深刻的印象，因为那些角色的关系让她一开始很害怕朱智勋，甚至害怕到难以对视，但渐渐发觉他有可爱魅力、拍戏的时候很自在有趣，且透露朱智勋偶尔会即兴表演，最后笑说：「虽然我们年纪不小了，但应该能自然地呈现给观众（浪漫化学反应）。」



▼郑裕美提到朱智勋现场影片



tvN《爱在独木桥》将在本月23日首播，海外观众可透过Disney+收看。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻