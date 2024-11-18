朱智勛繼《宮》相隔18年再拍浪漫喜劇《愛在獨木橋》，鄭裕美坦言「起初很害怕朱智勛但越看越可愛」

由朱智勛與鄭裕美攜手的tvN浪漫喜劇《愛在獨木橋》將在23日首播，今（18）日劇組舉行製作發表會，男女主角回答了各種問題。

朱智勛上一次拍浪漫喜劇已是2006年的《宮》（宮－野蠻王妃），那是他的成名之作，中間拍的作品雖然也有愛情戲，但在他本身的定義裡都不算愛情喜劇。他解釋：「很多人覺得有《Hyena：富豪辯護人》、《婚前撻Q日記》（台譯：婚禮行不行！？）及《美味情慾》，為何是第一次，但因為我是演員，所以心裡面會更細分題材，以我的標準來看，那些並不是浪漫喜劇，像《Hyena：富豪辯護人》是法庭劇中參雜羅曼史。」



朱智勛亦說明《愛在獨木橋》和《宮》不同之處，《宮》有幻想情節（架空歷史），《愛在獨木橋》卻很生活。朱智勛扮演獨木高中新任理事長「石志源」，鄭裕美扮演的獨木高中體育老師「尹志源」，朱智勛說：「雖然有理事長的設定，但尹志源不是被拉到我所待的空間，而是我去了學校，（學校）不是每個人都會產生共鳴的日常空間嗎？」更表達《愛在獨木橋》雖然製作規模不大，但劇情很生活化、觀眾容易產生共鳴。由於容易有共鳴，加上以學校為背景拍攝讓他倍感特別，他接演了此劇。



而鄭裕美則說自己是時隔10年再拍「披著浪漫喜劇外衣的電視劇」，她說劇本很有趣，第一次見導演就問過他是想拍出怎麼樣的電視劇，後來拍攝時導演回答「療癒」，我也同意。久違想以輕鬆的故事和觀眾見面，所以選擇了這部作品。」



她亦提到朱智勛過往作品給她烙下深刻的印象，因為那些角色的關係讓她一開始很害怕朱智勛，甚至害怕到難以對視，但漸漸發覺他有可愛魅力、拍戲的時候很自在有趣，且透露朱智勛偶爾會即興表演，最後笑說：「雖然我們年紀不小了，但應該能自然地呈現給觀眾（浪漫化學反應）。」



▼鄭裕美提到朱智勛現場影片



tvN《愛在獨木橋》將在本月23日首播，海外觀眾可透過Disney+收看。



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