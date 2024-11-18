《只要有空》柳演锡与蔡秀彬合作新戏传出恋爱说～直接承认「是老婆嘛～」甜蜜为戏宣传

即将在19日播出的SBS实境综艺《只要有空》这一次的空闲朋友请来了正在与柳演锡合作新戏《现在拨打的电话》中的女主角蔡秀彬，为空闲的朋友带来好运游戏。其中柳演锡对於剧中「老婆」蔡秀彬更是相当贴心，吸引观众们的目光。

柳演锡从节目一开始就说「今天是一个很重要的日子」不断强调，更先向大家说蔡秀彬因为熬夜拍摄所以声音有点混浊，原本她的声音是非常可爱的。贴心的举动让MC搭档刘在锡都忍不出笑了出来。接下来柳演锡全程都称呼著蔡秀彬「秀彬ni~」听起来格外甜蜜。



蔡秀彬在自我介绍时更表示自己对於综艺节目有著恐惧，也很怕生，於是在那之后只要有空档，柳演锡就会贴心询问「现在自在点了吗～」不断留意著蔡秀彬的状况，展现史上最贴心的一面。让刘在锡也不禁为柳演锡的行为背书说「这是我老婆…我老婆嘛！」还上演了经典爱情电影《缘起不灭》当中的雨中护送这一幕，让刘在石不时对柳演锡惊叹著。



接下来柳演锡也因为要努力宣传电视剧而与刘在锡展开多次斗嘴，引发观众们的笑点，柳演锡表示自己是演主播出身的总统府发言人，头发要往上梳并且展现出冷静理智的个性，描述了自己饰演的角色份量。刘在锡则开玩笑地说「这和你的生活轨迹是不是有点不同啊？」几乎快激怒柳演锡，但柳演锡也在不知不觉中回击刘在锡，两人一来一往的斗嘴令人期待。



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