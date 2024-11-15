东方神起&JYJ出身金俊秀遭直播主以「不雅录音」敲诈8亿！勒索101次长达4年

据韩媒，曾作为东方神起和JYJ成员活动的歌手兼音乐剧演员金俊秀，遭到直播主以性关系等不雅录音文档多次勒索，损失金额超过8亿韩元。

据警方，Afreeca TV平台BJ A某於2019年结识金俊秀，录下了与其进行对话及性关系的录音，并以在SNS上散布这些录音档为由进行威胁，从而向金俊秀勒索财物。 自2020年9月至今年10月，A某共计向金俊秀进行101次威胁，夺取了约8亿4千万韩元的财物。 （*BJ是Brodcasting Jockey的缩写，指在网路上做创作和直播的人、直播主）。



根据15日的消息，京畿北部警察厅以涉嫌《特定经济犯罪加重处罚法》中的敲诈罪，於13日对Afreeca TV平台BJ A某申请了逮捕令。 据调查，A某犯罪的目的是为了筹措购买毒品的费用。

此外，A某与毒品相关的案件也正在首尔中央地方法院接受审判，首尔东部地检也在调查与A某相关的案件。



金俊秀2003年作为东方神起出道，2009年退团后与队友金在中、朴有天组成JYJ继续活动，最近与金在中组成二人限定组合JX并於上周末举办一连三场演唱会，将於22日开始为百老汇音乐节《阿拉丁》担任主演。





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