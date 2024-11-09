粉丝可以安心！金南佶正面否认加盟《集权教师》「早已拒绝一次」，爆名言：「令人反感的作品不接才对」

近日有媒体称金南佶可能加盟漫改剧《集权教师》，立即在网上引起争论，金南佶粉丝会甚至发布声明表示反对。 昨日他出席新剧《热血司祭2》发布会，正式对该消息表达态度，十分帅气。

《集权教师》背景设定在教权崩塌时代，学生和家长纷纷越界、教师则一再退缩，这时一名不惧怕小孩的大人以教权保护局监察员身份进入各个学校，对腐败霸凌乱象进行痛快淋漓的整治和教育。



该网漫虽然人气不低、已连载164话，但在韩国和西方都曾引起不小争议，在北美甚至公开道歉并下架。 11月7日StarNews独家报导金南佶有望出演的消息后，金南佶韩国粉丝会立即发布声明文，指出网漫原作存在种族歧视和性别歧视等不良内容，建议公司不要接拍，并要求在11月8日新剧《热血司祭2》开播前给出确定的辞演答覆。



8日上午，《热血司祭2》召开发布会，金南佶接受采访时以温和又坚定的态度表达了立场：「《集权教师》只是收到提案的众多作品之一，而且我在很久之前已经拒绝过一次，并非不知道相关争议。」



金南佶表示虽然很关心教育话题，但《热血司祭2》一边拍摄一边还在修改完善剧本，暂时没有精力考虑其他作品，更何况是争议作品：「接到提案后应该通读剧本、了解原著和相关话题事件，然后才讨论是否接演，但现在坦白讲没有那样的时间。 而且既然已经出现争议、有很多人感到不适，那么与其回避问题（坚持拍摄），不接拍才是正确做法。」该提问令现场气氛一度紧张，听完金南佶的回答后大家显然松了一口气，坐在他斜后方的徐贤宇更频频点头并露出微笑。



很多网友称赞金南佶粉丝的声明十分帅气，金南佶本人划清界限的回应更加帅气。



此外，《热血司祭》第一季创下首尔圈24%超高收视和好口碑、横扫电视剧大奬，第二季将延续第一季的概念，以患有愤怒管理障碍却正义感爆棚的热血祭司「金海日」（金南佶 饰）为主角，在追查九潭区的毒品事件后转至釜山，与国内最大的贩毒集团展开对抗，爆笑热血剧情引发期待。 除了原班人马金南佶、李荷妮、金成均之外，BIBI 、徐贤宇、盛骏也倾力加盟，11月8日起由Disney+独家上线。



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