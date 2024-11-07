金南佶有望接拍漫改爽剧《极权教师》，韩网友竟极力反对！原作涉及种族歧视、北美早已下架

今日据韩媒StarNews报导，演员金南佶正在考虑出演由同名网漫改编的剧集《极权教师》，引起不少人担忧。

《极权教师》是一部以学生、家长和教师为主题的校园动作剧，故事背景设定於2011年禁止体罚法通过以后，越界的学生、不懂分寸的家长、置身事外的教师导致教权日渐崩塌，校内霸凌和腐败皆无人敢管。 这时出现了一名不惧怕学生的成年人，用大快人心的暴力手段对校园乱象进行整治、彻底教导学生们正确理解自己的错误，简单来说就是以暴制暴的爽剧情节。

金南佶接到的角色是教权保护局的现场监察员「罗火进」，身心智力全面发展、堪称完美的六边形人物，也是教育保护局内的战略设计师。 他无惧於不公、不怕威胁、拒绝妥协，因此被称为「阴间使者」，为了捍卫正义与和平而奋斗不息。



这部漫画由韩国漫画家蔡溶宅和GARAM联手创作，2020年开始在韩国连载，目前更新到164话。 2022年，该作品销售额突破23亿韩元、登上YLAB公司销售额第一; 截至今年3月底，仍在星期一连载作品人气榜上位居榜首。

然而，虽然原著根据韩国多件真实事件改编、贴近社会话题、获得不少好评，但因涉及支持教师体罚、种族歧视、抹黑女权主义等争议，受到部份读者的批评。



在125话中，故事背景设定为一所韩国地方学校，因多文化家庭增加、混血学生人数激增，班上唯一的纯韩国学生遭到韩非混血儿欺负，亚欧混血教师挺身而出反抗「逆向歧视」。 双方分别使用「黄猴子」和「N」开头单字互骂，其中黑人混血儿被描述为恶棍，白人混血教师则被描绘为好人。 第41话至45话则以2021年的「女权教师组织的洗脑虐待儿童阴谋论」为素材，塑造了一名打著性别平等教育旗号、实则进行洗脑教育、鼓吹歧视与对立的女教师角色，引起女超论坛用户强烈抗议，称该事件为子虚乌有的编造事件、质疑作者蓄意抹黑女权，并向韩国广播通信委员会提出民怨。

其中针对非裔的歧视在海外引发激烈争议，漫画因此长期休载，在北美版道歉并删除该话，最终完全停止了北美连载服务。 因此，金南佶有望出演真人版的消息一经报导，立即引起大量韩国网友的担忧和反对。





此外，《极权教师》真人版剧集由 tvN《我亲爱的朋友们》、JTBC《LIFE》、Netflix原创剧集《少年法庭》和《浮游先生》的洪钟灿导演执导。 金南佶主演的SBS新剧《热血司祭2》将於11月8日开播，海外观众可通过Disney+同步追看。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻