宋承宪参加曹世镐婚礼竟因「不想落伍」！回忆当日宾客上千，庆幸坦言韩娱圈分为两种人：「出席者和没出席者」

昨晚播出的tvN谈话综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》请来宋承宪聊天，刘在锡提到曹世镐前不久举办婚礼，宋承宪跟曹世镐没有很熟却也有参加，原因令人超意外XD

刘在锡表示曹世镐的熟人他大部份都有听说，唯独对宋承宪的出现十分意外，没想到两人关系有这么近。 宋承宪解释道，几个月前偶然在一次活动上久违见到曹世镐，听说他要结婚便表示祝福，并坦言两人没有熟到私下经常见面的程度。



曹世镐说宋承宪当时请他邀请自己参加婚礼，曹世镐还一度犹豫，后来宋承宪又传简讯请曹世镐发喜帖（请帖），态度十分坚持。

宋承宪一脸认真地解释道：「我觉得如果没参加曹世镐婚礼的话……好像会成为落伍的人呢。」这回答真的过於坦诚，令刘在锡和曹世镐一秒爆笑XD



宋承宪回忆当天情景：「到了婚礼现场，排的队伍超级长，满满都是明星，入场要佩戴手环才行。 我跟李栋旭感慨说，第一次见到如此盛大的婚礼，据说来了九百到一千位宾客。」

宋承宪十分庆幸自己有参加，感慨道：「我们国家的大众文化艺能、艺术界以后会分为两种人：有参加曹世镐婚礼的人，跟没参加婚礼的人。」节目中宋承宪还聊到悄悄参加粉丝会会长婚礼的趣事，展现出有趣又有人情味的一面。



此外，曹世镐10月20日与圈外女友举办婚礼，宾客名单星光熠熠，演员、歌手、谐星等各界代表人物均到场，包括崔智友、安在旭、李洙赫、柳演锡、GD权志龙（G-Dragon）、太阳&闵孝琳夫妻、Super Junior金希澈和银赫、EXO灿烈、郑容和、刘在锡、金钟国、 李光洙等等，由李栋旭朗读祝词，Gummy、金范洙、太阳演唱祝歌，网友形容「比青龙国际影展更加华丽」。





▽宋承宪谈出席曹世镐婚礼爆笑片段：



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