《鱿鱼游戏2》黄东赫导演：朴海秀&郑好娟很不幸地都被我「杀掉」了，请期待新角色

全球观众翘首企盼的《鱿鱼游戏2》已经定档12月26日上线，最近导演黄东赫的一番话引爆剧迷期待的同时也令众人伤心。

去年12月7日，在大田的一处片场举行了Netflix原创系列《鱿鱼游戏》第二季的探班活动。 导演黄东赫、制作公司Firstman Studio的代表金智妍、艺术总监蔡京善等出席了活动。

《鱿鱼游戏》第二季讲述了立誓复仇的成奇勋（李政宰 饰）重返游戏，与迎接他的Front Man（李炳宪饰）展开激烈对决的故事，以及重新开始的真正游戏。 除李政宰、李炳宪、魏嘏隽（魏化儁）和孔刘等第一季原班人马外，任时完、姜河那、魏嘏隽（魏化儁）、朴圭瑛、李阵郁、朴成勋、梁东根、崔胜铉（T.O.P）、卢宰元、曺柔理、元智安等众多新演员也加入了剧组。 该剧从去年7月拍摄至今年6月，历时约一年。



黄东赫导演表示：「大家应该都知道，第一季的结尾是成奇勋在机场没有登机而折返，因此追随成奇勋的故事成为第二季的主要内容。 成奇勋为了实现自己的某种目的重新回到游戏场，在游戏场中再次遇到新的人，并与这些人一起努力达成他的目标，这就是第二季的主要内容。 不幸的是，在第一季中几乎所有受欢迎的角色都被我『杀掉』了，所以新一季引入了新的角色和演员。 很多年轻演员都参与了演出，观众们可以猜到新游戏中的参赛者会比第一季更年轻。 此外，第二季中会有来自不同世代、年龄和性别的男女参赛者亮相。 第一季中奇勋和尚佑的关系是『儿时的朋友』，而第二季中会出现更多有私人关系的参赛者。 大家可以期待一下这一点，应该会很有趣。」



黄东赫导演还补充道：「现在我们已经拍摄了近一半，与这么多新演员一起工作真的很愉快，和他们一起塑造角色的过程让我学到了很多，每天都以好奇和愉快的心情拍摄。 有很多知名演员，也有接近新人水平的演员，作为导演，能够看到他们新的表演是我的乐趣之一。」



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