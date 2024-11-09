【韩网热门】首尔江南街头现边佑锡超大型广告！网友：太高级了

「大势」边佑锡的代言又多一个，拿下了佐丹奴，近日位於首尔江南区的大厦上正在更新边佑锡的全新代言照。

우와,,강남역 지오다노에 변우석 개큰자랑 시작 pic.twitter.com/0hjvVh8fQU — 결 (@woonaissante) November 6, 2024

아침부터 강남역 지오다노에 누운사람이 되,,,

그림같은 우석이,,,뿌듯하다,,,



#변우석#지오다노 pic.twitter.com/kCVwaVqnra — 변차코 (@byeon_chacco) November 7, 2024

아침부터 강남역 지오다노에 누운사람이 되,,,

그림같은 우석이,,,뿌듯하다,,,



#변우석#지오다노 pic.twitter.com/kCVwaVqnra — 변차코 (@byeon_chacco) November 7, 2024

韩国网友评论：

1. 始终觉得大衣照片拍得好高级啊，原来用这张当大厦外墙的广告啊

2. 江南站，美男集中地

3. 拍得太好了，值得放那么大的广告

4. 果然模特出身就是不一样

5. 明明只是佐丹奴，怎么像高奢品牌啊

6. 这牌子突然变得很高级

7. 大衣看上去很贵，果然代言人很重要啊

8. 我以为是什么奢侈品广告呢，那个附近是不是还有边佑锡iloom的广告？

9. 大衣那张照片拍得太帅了

10. 我要去一趟江南站

11. 人形立牌怎么看上去这么小？ 是缩小版吗？

12. 不愧是模特，best of best

13. 我以为这个大厦是边佑锡的

14. 代言人真的很重要，误以为是其他什么名牌呢

15. 天选照片

16. 我要去一趟佐丹奴

17. 佐丹奴很会选代言人

18. 之前我记得是车银优，路过的时候还感叹了一句太帅了

19. 光看照片根本不觉得是佐丹奴

20. 品牌突然变贵的感觉

21. 能拍那么多广告都是有原因的啊

22. 好高级的样子

23. 他有多少个代言了？ 大势啊，大势

24. 照片上的大衣看上去很高级，不知道实际如何，价格应该也不贵吧

原文：https://theqoo.net/square/3475914250

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