冤家兄弟！《惊人的星期六》Key看到珉豪「爆肌热舞」露出作呕表情超嫌弃，同门师姐太妍也看不下去

昨晚播出的tvN综艺节目《惊人的星期六》请来三位「一半偶像、一半演员」的嘉宾SHINee珉豪、Jewelry成员艺元、Oh My Girl成员胜熙，珉豪和Key这对「灵魂伴侣」再次相遇，果然笑料不断XD

珉豪先是称赞金东炫在个人频道里展现运动精神十分帅气，巧的是珉豪和金东炫、P.O同为海军陆战队出身，珉豪说每次慢跑到最后很累时都会用军歌给自己加油，於是现场考一考两位战友是否还会唱。 Key听到跟军队和运动相关的热血话题，很无奈地用手撑住头，一脸嫌弃说：「真的很想骂脏话... 他干嘛这样啦？」XD

这期节目介绍仁川美食，第一道料理是炖鸡汤和凉拌鸡肉饭卷，节目组用清淡的「演员珉豪」和火辣的「偶像珉豪」 来形容，很有sense！



其中，「偶像珉豪」 用到的资料影片是他在Waterbomb泼水音乐节赤裸上身热舞的片段。 正当所有人为珉豪的好身材兴奋尖叫时，Key显然感到万分抗拒，甚至做出快要呕吐的表情，整个脸扭曲到快要认不出XD帮珉豪宣传新专辑后，忍不住碎碎念：「真的不想看。」



不仅是Key，同公司的大师姐、少女时代太妍看到珉豪热舞的模样，也是发自内心地不为所动：「莫呀？ ！真是的！」看来同公司的兄弟姐妹真的无法直视这种时刻啊XD



此外，珉豪即将在11月4日发行首张正规专辑《CALL BACK》，预祝回归大发！



▽专辑同名主打歌预告片已上线：



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