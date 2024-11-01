【好剧推介】《如此亲密的背叛者》父女势力竟反转！真相层层反转、惊悚递进，猜谜环环相扣、引人入胜

由老戏骨韩石圭与新人蔡元彬主演的心理惊悚剧《如此亲密的背叛者》，讲述犯罪侧写师父亲怀疑女儿与凶杀案有关，从而陷入信任与怀疑的两难境地。 虽然没有喜闻乐见的甜蜜恋情戏码，但不论运镜、节奏、配乐、演员表现都十分优质，已被小编列入年度好剧推荐清单！

小编私以为，这部剧最引人入胜的部份就是：编剧每每先给出一个方向的诱导，再给出另一个方向的合理解释来推翻猜测，反复考验你的观察够不够细致入微，推理有没有参考全面。 每次当观众觉得「完了，肯定是那样」，编剧总能再度让人惊呼「原来这样也说得通！」，千万不要被先入为主的成见带跑哦！这部精彩剧集，不看到最后一集都无法拼凑出全貌！

*以下涉及3~5集关键内容！



智秀的心理咨询

泰洙（韩石圭 饰）通过手机里定位app追踪女儿，发现她去了母亲智秀（吴娟受 饰）生前做心理咨询的地方。 泰洙要来智秀的咨询录音，得知惊人内情：原来智秀也一直担忧夏彬的人格有问题，当夏彬唯一的朋友秀贤被杀，智秀内心认定凶手就是夏彬，於是含泪偷偷埋葬秀贤、自认为帮女儿脱罪。

然而夏彬一直在寻找秀贤死因、崔英民自称只是拍到掩埋一幕，由此看来凶手身份仍然成谜。



夏彬的视角

泰洙听完智秀的录音后，惊觉自己和前妻都误会了夏彬，带著忏悔之意向夏彬表示愿意相信她所言，请她如实说出经过。 然而这一次换夏彬表达抗拒，因为「信不过父亲」。

幼年的夏彬被父亲质疑杀害弟弟，不论如何责问都坚决不开口，直到面对信任自己的母亲才肯说出没有。 读高中的夏彬疯狂寻找唯一的好友秀贤，秀贤向智秀暗示夏彬有著「母亲也清楚的问题」，短短一番话击溃了智秀对夏彬仅存的信任，敏锐的夏彬当然立即意识到这一点，也许从此对母亲也关上了心门。 站在夏彬的视角，父母本应是最为亲密的人，却全部成为怀疑自己的背叛者。



高中老师、房东、秀贤、机车黑衣人

房东金圣熙一面安抚崔英民，一面私会夏彬的老师朴俊泰（俞义泰 饰），而机车黑衣人一下子帮夏彬击退崔英民、一下子跟踪夏彬、一下子又传私会照片给崔英民，让人完全看不懂意图…这四人的关系，只能等接下来的剧情一一揭晓啦！





《如此亲密的背叛者》在韩国由MBC播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台同步收看，每周五、六更新！



▽第六集抢先看片段：



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