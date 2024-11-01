【好劇推介】《如此親密的背叛者》父女勢力竟反轉！真相層層反轉、驚悚遞進，猜謎環環相扣、引人入勝

由老戲骨韓石圭與新人蔡元彬主演的心理驚悚劇《如此親密的背叛者》，講述犯罪側寫師父親懷疑女兒與兇殺案有關，從而陷入信任與懷疑的兩難境地。 雖然沒有喜聞樂見的甜蜜戀情戲碼，但不論運鏡、節奏、配樂、演員表現都十分優質，已被小編列入年度好劇推薦清單！

小編私以為，這部劇最引人入勝的部份就是：編劇每每先給出一個方向的誘導，再給出另一個方向的合理解釋來推翻猜測，反復考驗你的觀察夠不夠細緻入微，推理有沒有參考全面。 每次當觀眾覺得「完了，肯定是那樣」，編劇總能再度讓人驚呼「原來這樣也說得通！」，千萬不要被先入為主的成見帶跑哦！這部精彩劇集，不看到最後一集都無法拼湊出全貌！

*以下涉及3~5集關鍵內容！



智秀的心理咨詢

泰洙（韓石圭 飾）通過手機裡定位app追蹤女兒，發現她去了母親智秀（吳娟受 飾）生前做心理咨詢的地方。 泰洙要來智秀的咨詢錄音，得知驚人內情：原來智秀也一直擔憂夏彬的人格有問題，當夏彬唯一的朋友秀賢被殺，智秀內心認定兇手就是夏彬，於是含淚偷偷埋葬秀賢、自認為幫女兒脫罪。

然而夏彬一直在尋找秀賢死因、崔英民自稱只是拍到掩埋一幕，由此看來兇手身份仍然成謎。



夏彬的視角

泰洙聽完智秀的錄音後，驚覺自己和前妻都誤會了夏彬，帶著懺悔之意向夏彬表示願意相信她所言，請她如實說出經過。 然而這一次換夏彬表達抗拒，因為「信不過父親」。

幼年的夏彬被父親質疑殺害弟弟，不論如何責問都堅決不開口，直到面對信任自己的母親才肯說出沒有。 讀高中的夏彬瘋狂尋找唯一的好友秀賢，秀賢向智秀暗示夏彬有著「母親也清楚的問題」，短短一番話擊潰了智秀對夏彬僅存的信任，敏銳的夏彬當然立即意識到這一點，也許從此對母親也關上了心門。 站在夏彬的視角，父母本應是最為親密的人，卻全部成為懷疑自己的背叛者。



高中老師、房東、秀賢、機車黑衣人

房東金聖熙一面安撫崔英民，一面私會夏彬的老師朴俊泰（俞義泰 飾），而機車黑衣人一下子幫夏彬擊退崔英民、一下子跟蹤夏彬、一下子又傳私會照片給崔英民，讓人完全看不懂意圖…這四人的關係，只能等接下來的劇情一一揭曉啦！





《如此親密的背叛者》在韓國由MBC播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺同步收看，每週五、六更新！



▽第六集搶先看片段：



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