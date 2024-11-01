以假乱真的程度！韩国笑星神还原ROSÉ & Bruno Mars《APT.》，甚至拍了MV

BLACKPINK成员ROSÉ和歌手Bruno Mars合作的单曲《APT.》的MV突破2亿次观看，引起了广泛关注。

在各种模仿影片层出不穷的情况下，一段堪称神级还原的影片登场了：正是由喜剧演员严智允和郭范拍摄的《再建APT.》。

日前，YouTube频道「BbangSongGuk」上传了名为「ROZÉM & Bruzi Mar -《再建 APT.》 （not Official Music Video）」的影片。 该影片从标题开始就透露出搞笑的气息，严智允模仿ROSÉ化名为「无趣」（ROZÉM，和韩文「无趣노잼」发音相同），郭范则模仿Bruno Mars，取名「别叫我」（Bruzi Mar，与韩文「别叫我부르지 마」发音雷同）。 两人完美再现了Rosé和Bruno Mars的发型和服装，打造神级还原现场。



不过与原版相比，高仿版有两个地方不同：一个是ROSÉ和Bruno Mars的亲吻场景，另一个是结尾。严智允和郭范在亲密互动中，到亲吻时却尴尬地避开。而在原版MV结尾Bruno Mars搂住ROSÉ的腰摆出姿势时，郭范却直接把严智允摔在地上。





看完高仿版的网友们纷纷留言：「像是公寓租赁诈骗团伙」、「没想到质量这么高，挺惊讶的」、「本来期待他们亲吻，有点可惜」等等。如今这段模仿影片在公开17小时后点击量突破120万次，引发热议。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻