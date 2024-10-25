离婚后的黄正音力求全新出发！《因为是单身》挑战MC搭配申东烨

出道23年的演员黄正音，近年来历经情感风波与婚变，走过低潮后将再度寻求全新出发，他将挑战MC领域作为自己的全新起点。

日前SBS Plus-E频道节目《因为是单身》公开了两位MC申东烨以及黄正音的默契考验，以及韩国演艺圈中的单身代表人物明世彬、尹世雅以及蔡琳充满魅力的日常生活预告。申东烨与黄正音的首度合作录影现场也非常令观众们期待，申东烨更特别对黄正音说「今日就是你做为MC出道的日子！」黄正音也表示「我只相信哥哥」表达出自己对资深MC申东烨的依赖。



曾是国民初恋的明世彬直接公开日常生活实境，直接公开完全素颜的样子，非常真实的呈现，搬著花盆做苦力活一天下来也让她大喊吃不消。好久不见的蔡琳也公开自己在健身房进行重量训练的影片，以及生活中与儿子玩乐，两人说悄悄话的样子非常可爱。而尹世雅也公开了许多运动片段，除了在校园中跑步，也穿上了跆拳道服跳绳，接下来大家不知道进入了什么样的话题，纷纷开始拭泪，令观众们期待。



本节目《因为是单身》想要传达的讯息是单身拥有的自由魅力，以及单身所拥有的幸福，当然也包含单身时的孤独与感性，是一个日常生活观察的真人秀节目，预计将於下周晚间播出。由MC申东烨与黄正音共同主持。



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