《爱过之后来临的》虐心金句句句写入心坎！点出现代人恋爱通病！

由李世荣与坂口健太郎携手诠释的韩日异地恋曲《爱过之后来临的》，讲述男女主角「青木润吾」与「崔红」经历一段浪漫热恋后分手，五年后虐心重逢，明晚（25日）将迎来第6集大结局。

《爱过之后来临的》不仅贴切描述异地恋的情侣，试著破除语言障碍、学习对方国家文化的可爱点滴，也深刻描写了情侣间因越来越多的理所当然，而令对方产生孤独感的情境。五年前毅然决然和青木润吾分手的崔红，说的话句句戳进人心坎，五年后青木润吾的回望与反思亦句句先使人涌起酸楚。也许不只异地情侣，任何在感情受伤的人都能感同身受。



孤独消磨爱情

「为何我总是一个人？」

「孤独会让人坐立不安，寂寞会让人变得脆弱，并且再加上年少气盛，一切都会变得岌岌可危。」

「我很生气，因为我能发泄的人，只有你而已。」



不停找藉口

「你总是有理由，因为对你而言，理由比我更重要。」

「你连一句道歉的话都不想说吗？直接说抱歉就可以了，说一句抱歉，我还能惩罚你吗？我实在无法理解你为何说不出口。」

「你工作回来，就可以不遵守约定吗？那为何还要约定？为何每天担心的人是我？等你的人也是我？」

「拜托！拜托你就不能说一句抱歉吗？你知道让我最难受的是什么吗？是你把应该接受道歉的人变成更坏的人！明明是你做错了！你一点都不在意我，还让我一个人！你为何要让我一个人，让我变得如此孤独……」



明知问题在哪却却步

「我却再也没有追问，因为我害怕知道她为何跑步。」

「我后悔了很久，那天还不如甚么都不说，人生不会像自己所说的那样，有时不说出来反而更好。」



迟来的正视与醒悟

「我为甚么没能注意到你的孤单呢？为甚么我会认为，让你一个人度过的那些时光，是我们一起度过的呢？」



不是不爱是累了

「等时间过了很久我才明白，我想忘记的其实不是他，而是深爱他的我。」



世纪难题

「不要和心爱的人结婚，而是要和好的人结婚。」



「与其说是结婚，更应该是想和他永远在一起，『彼此永远相爱』这句话的另一种说法。」第5集结尾小红选择了心爱的人润吾，第6集结局两人能重修旧好？润吾能做到不再让小红孤独的承诺了吗？

《爱过之后来临的》最后一集，明晚25日晚间8时15分香港观众可於「黄Viu煲剧平台」免费收看。

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