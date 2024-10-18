国民下饭综艺回归！《黑白大厨》人气带动，《拜托了冰箱》暌违5年宣布年内回归！网敲碗金圣柱郑亨敦再合体

陪伴大家许久的《拜托了冰箱》终於要回来啦！JTBC人士今日向媒体透露称，目前正在筹备制作新一季《拜托了冰箱》，计划今年之内播出。

《拜托了冰箱》是JTBC电视台於2014年开播的料理类综艺，由韩国顶尖厨师根据明星嘉宾冰箱里的存货食材现场制作限时15分钟快手美食，被观众誉为「材料身份上升project」，席间对话更让人看到明星在生活中真实有趣的一面。



《拜托了冰箱》最初由金圣柱和郑亨敦担任MC，2015年11月郑亨敦因恐慌症下车休养后换为前足球选手安贞桓接替。 厨师军团包括Sam Kim、金风、米卡尔、李元日、李连福、吴世得等，还有本次作为白汤匙出演《黑白大厨》的「虚势主厨」崔贤锡。 《拜托了冰箱》陪伴观众5年有余、一共253集，2019年11月25日播出最后一集后宣布完结。



今年Netflix推出料理生存综艺《黑白大厨：料理阶级大战》获得爆炸级人气，再次掀起大众对料理类综艺的关注。 有观众分析崔贤锡在《黑白大厨》以确保食材为优先、一口气扫走所有扇贝从而获胜，这一观念正是来自《拜托了冰箱》的磨练XD



韩网友得知这一消息后兴奋不已，敲碗金圣柱和郑亨敦重新担任固定MC，金风、崔贤锡、李连福继续出演，亦期待《黑白大厨》姨母无菜单、学餐名家、郑智善、崔康禄、三星等大厨加盟再展身手。



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