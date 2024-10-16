极端I人围炉取暖！《重组家庭》33岁黄寅烨再演学生有压力

如果你钟情暖心的家庭剧种，那么绝对不能错过由黄寅烨、郑彩娟和裴贤成主演的Viu Original原创治愈韩剧《重组家庭》，剧集逢星期三晚上在「黄Viu煲剧平台」连播两集，香港观众即可紧贴最新进度。

Viu Original原创治愈韩剧《重组家庭》首播讲述金山河（黄寅烨 饰）的妹妹因故去世，其母权贞熙（金惠恩 饰）对他充满怨恨而独自搬走，自此金父金大旭（崔武成 饰）便和年幼的山河在尹珠媛（郑彩娟 饰）一家楼上生活；某天姜海俊（裴贤成 饰）被家人抛弃后被尹正宰（崔元英 饰）收养，从此两位父亲、三个小孩组成了没有血缘的家庭。十年后，高中生山河和贤成分别成为校园学霸和篮球健将，两位风云人物常常被粉丝包围，珠媛则被女生视为眼中钉，但是仍然无损「三兄妹」的好感情，这时海俊发现一名可疑男子正在偷拍他⋯⋯



腹肌有看头

《重组家庭》首播后获观众大赞氛围清新，不过裴贤成半裸场面更抢镜！剧中珠媛意外掉入水中，他随即脱下球衣让对方穿上，尽显暖男一面，不过却被珠媛嫌弃汗味大，场面搞笑！近日《重组家庭》一众演员亮相剧集发布会，「大哥」黄寅烨率先谈到三兄妹的互动，原来同属I人（内向型人格）的三人起初劲尴尬：「大家的MBTI（人格测试）都是极端的I，所以一开始我们很尴尬，但是剧中有很多开玩笑和交谈的场景，使我们很快就变得亲密，我们还去了游乐园，今晚也会一起吃晚餐。」不过谈到33岁的他再度扮演高中生时，他不禁笑言：「我总是穿著校服，也认为这是最后一次，但是如果角色需要的话，实在没有拒绝的理由，不过彩娟和贤成都是20多岁，所以我比他们要付出更多的努力才能扮演高中生。」



爱情在后头

作为《重组家庭》唯一重要女主角，郑彩娟感激一众前辈的照顾，又坦言和两位拍档个性相似，相处俨然真兄妹，她还透露饰演「尹珠媛」时融入了真实的自己：「导演在拍摄前看了我的Vlog，他对珠媛有很多感受，他希望可以在剧集里看到现实中的我。」谈到剧集的看点，彩娟预告将有爱情戏码：「一开始是家庭题材，后来爱情戏慢慢渗进来，由家人变成恋人的部分其实很精彩，所以我很努力地拍摄了。」



Viu Original原创韩剧《重组家庭》逢星期三晚上在「黄Viu」上架，观众亦可一并收看《致我的解离》、《爱过之后来临的》和《或好或坏的东载》，免费紧贴最新韩剧潮流。

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