極端I人圍爐取暖！《重組家庭》33歲黃寅燁再演學生有壓力

如果你鍾情暖心的家庭劇種，那麼絕對不能錯過由黃寅燁、鄭彩娟和裴賢成主演的Viu Original原創治癒韓劇《重組家庭》，劇集逢星期三晚上在「黃Viu煲劇平台」連播兩集，香港觀眾即可緊貼最新進度。

Viu Original原創治癒韓劇《重組家庭》首播講述金山河（黃寅燁 飾）的妹妹因故去世，其母權貞熙（金惠恩 飾）對他充滿怨恨而獨自搬走，自此金父金大旭（崔武成 飾）便和年幼的山河在尹珠媛（鄭彩娟 飾）一家樓上生活；某天姜海俊（裴賢成 飾）被家人拋棄後被尹正宰（崔元英 飾）收養，從此兩位父親、三個小孩組成了沒有血緣的家庭。十年後，高中生山河和賢成分別成為校園學霸和籃球健將，兩位風雲人物常常被粉絲包圍，珠媛則被女生視為眼中釘，但是仍然無損「三兄妹」的好感情，這時海俊發現一名可疑男子正在偷拍他⋯⋯



腹肌有看頭

《重組家庭》首播後獲觀眾大讚氛圍清新，不過裴賢成半裸場面更搶鏡！劇中珠媛意外掉入水中，他隨即脫下球衣讓對方穿上，盡顯暖男一面，不過卻被珠媛嫌棄汗味大，場面搞笑！近日《重組家庭》一眾演員亮相劇集發布會，「大哥」黃寅燁率先談到三兄妹的互動，原來同屬I人（內向型人格）的三人起初勁尷尬：「大家的MBTI（人格測試）都是極端的I，所以一開始我們很尷尬，但是劇中有很多開玩笑和交談的場景，使我們很快就變得親密，我們還去了遊樂園，今晚也會一起吃晚餐。」不過談到33歲的他再度扮演高中生時，他不禁笑言：「我總是穿著校服，也認為這是最後一次，但是如果角色需要的話，實在沒有拒絕的理由，不過彩娟和賢成都是20多歲，所以我比他們要付出更多的努力才能扮演高中生。」



愛情在後頭

作為《重組家庭》唯一重要女主角，鄭彩娟感激一眾前輩的照顧，又坦言和兩位拍檔個性相似，相處儼然真兄妹，她還透露飾演「尹珠媛」時融入了真實的自己：「導演在拍攝前看了我的Vlog，他對珠媛有很多感受，他希望可以在劇集裡看到現實中的我。」談到劇集的看點，彩娟預告將有愛情戲碼：「一開始是家庭題材，後來愛情戲慢慢滲進來，由家人變成戀人的部分其實很精彩，所以我很努力地拍攝了。」



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