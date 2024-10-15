[好片推荐]《辣手警探2》丁海寅首度变身反派露邪恶微笑太惊悚！一人难敌团队，最终留续集伏笔

[有雷]在韩国票房直逼千万人次的《辣手警探2》也即将於10月18日在台上映，时隔多年才推出续集的《辣手警探》这次的剧情更加精采，丁海寅也饰演了双面角色，也是他首度挑战反派使坏，令人耳目一新。

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《辣手警探2》先是以一宗赌博案件来说明刑警徐道哲（黄晸珉饰）所带领的3位组员加上队长共同出动，能够通力合作完美逮捕目标嫌犯。舆论也出现一种声音，有人正在替天行道，让恶人以自己曾犯下的罪行付出相同代价，让民众们在司法不公的环境下转而求助於这位正义魔人，但动用私刑总是违法，警方也正在循线找出这一位藏镜人的真实身分。此时有一位身手了得的刑警朴善宇（丁海寅饰）加入了徐道宇团队…



《辣手警探2》剧情节奏明快，其中更不乏非常精彩的近身搏斗戏码，其中最让人觉得痛快不已的就是在雨中屋顶的动作戏，警方团队围捕毒虫嫌犯安普贤，由於搏斗实力不相上下，令人为徐道哲团队捏了把冷汗，动作戏码绝不含糊，加上设定在大雨中以及积水的屋顶上打斗，拍摄难度非常高，不过这一场戏却是其中最令人痛快的关键打斗。



接下来本次导演的呈现在运镜部分也非常特别，喜欢以「人物特写」画面为主，让观众们清楚看出演员们的细微小表情，黄晸珉的眼神瞳孔变化，丁海寅微微抽动的嘴角，以及丁海寅在听著黄晸珉说话时内心额外的盘算，透过导演的画面呈现都与一般我们熟悉的方式不同。



虽然剧情在一开始就公开了丁海寅的真实身分，但他却以新进组员的身分加入了黄晸珉团队，他斯文帅气的外表，与团队相处也很融洽，并且比谁都认真追捕嫌犯，不惜让自己身受重伤，但这种几乎不要命的追击，加上他老是想要置嫌犯於死地的激进心态，渐渐引发了资深警察黄晸珉的怀疑，黄晸珉更依循相当细腻的线索，逐渐推敲出丁海寅的心态与其真实身份，过程非常精彩不容错过。



最终虽然一人反派丁海寅打算同归於尽，但黄晸珉即使想起他所做的一切坏事，因为他而牺牲的所有人们，却仍然在现场拼命救回了他，让观众们了解他那句话「杀人有分好的杀人与坏的杀人吗？」，不过结尾的最终彩蛋，却是一群警察高阶长官们，提到押解犯人朴善宇的过程中不慎让他逃脱，也令人期待下一集的剧情！《辣手警探2》将於10月18日全台上映。



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