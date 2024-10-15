【韩网热门】老实说要求爱豆退队的示威送花圈这个行为太奇怪了！网友：这已经是最平和的方式了

K-POP粉丝示威不是喜欢挂横幅，就是喜欢送示威卡车，更经常见到不少黑白花圈，比如近期粉丝们要求RIIZE成员承汉退队而进行示威时，往SM大厦门口送了无数黑白花圈，有网友吐槽「首尔林」直接变「首尔陵」。

theqoo上有网友发表意见，称「花钱的人认为怎么做都可以，这种想法才是最可怕的，因为自己是消费者，强烈要求自己的消费主张，爱豆难道不是人吗？ 如果想让对方退队，你可以不买专辑或者抗议，这些都是你的个人自由，但是你却给对方送花圈，真的越界了，而且花圈是追悼逝去的人，现在完全是被滥用了」。



라이즈 승한복귀반대 근조 화환

정말 셀수도 없이 겹겹으로 쌓여 있습니다

이거 모금도 아니고 개인이 다 열받아서 보내는거에요. 5센터는 정신 차리길 pic.twitter.com/1YdYVK2lWy — 타로점을봐 (@every25thNov) October 11, 2024

韩国网友评论：

1.把名字写在花圈上真的很奇怪，而且人家又没犯罪（当然他在爱豆世界里可能是个重罪犯）。 不过，可能在示威方看来只有这样做了才能显示他们的意志

2. 宁愿被骂奇怪，也好过整团被叫「酒店kiss男团」，怎么感觉是有人替退团的人喊冤呢？

3. 爱豆粉丝中大部份都是女生，女性消费者示威为什么被这么多人审视啊，哪怕是这种方式也想要给大家看看女性团结的力量

4. 老实说确实有点奇怪，又不是犯罪，送了几千个花圈，赢了之后这就是正义吗？ 如果他是超人气成员也会这样被赶走吗？ 不知道其他成员今后会怎样，是不是只要犯错就会被这样嘲弄？ 不过反正也不关我的事，我只是觉得太奇怪了

5. 示威本身就很奇怪啊，不仅仅是粉丝示威，所有的示威都是奇怪且不适的，这样对方哪怕是假装也要装作在听你的诉求。 谁不想用和平的方式解决问题呢，但是谁会听你的诉求呢？ 总之RIIZE的粉丝们辛苦了

6. 我和我妈路过的时候还以为遇到什么惨案了，不过我觉得粉丝能够这样表达自己的意愿实在是太帅了，看到po主写的内容，也让人深思

7. 女生们又开始反省了，还有比这种示威方式更和平的吗???? 那些说奇怪的人，不然你们给点方案啊

8. 又不是送去他家里，而是送到公司门口啊

9. 疯了，怎么会有人要求示威游行也要美美的???? 还有人以为花圈是用来骂个人的，k-pop真的要亡了

10. 总之女生被当作疯女人的话反而活得更自在

11. 喜欢K-POP的人本身就和普通人的思维方式不同，哈哈哈哈哈， 普通人只会直接出坑，根本不会把自己当消费者来看

12. 如果是其他方式的话，对方连假装都不装了

13. 如果觉得纸贴便利贴就能解决问题的话，这世界该会多么和平美好啊，哈哈哈哈，政治也是一样啊，总是把消费者当傻子看，还让消费者反省，这对是做出奇怪行为的公司的反击

14. 粉丝文化本身就很奇怪啊，谁会买几十张同样的专辑的？？ 我虽然也是追星粉，但是从一开始就觉得花那么多钱买一堆和我本人不相干的人的东西，这行为太奇葩了，而这个圈子的人送花圈一点都不让人奇怪

15. 你们不如说RIIZE粉丝示威成功让你们眼红了，说什么奇怪，你们即使送花圈，那个闯祸的成员也不会退队的

16. 女生连示威也被要求优雅端庄啊，还不如直接扔臭鸡蛋呢

17. 是因为不做到这种程度的话公司根本不会听啊

18. 你先把钱补给我们再来骂，又不是花你的钱

19. 有什么好奇怪的，这和沉默安静的示威有什么区别???

20. 都没上新闻，那就说明这是稀松平常的事情

21. 做到这样才把他送走而已，有什么好奇怪的

22. 那等你们下次遇到要抗议的事情，就去扔纸片吧

23. 公司的行为才是最奇葩的

24. KPOP本身就是把人当商品来售卖幻想的，还有比这更奇怪的??? 不理解的话就闭嘴

25. 烦死了，不管女生做什么都要被审视

26. 我是别家的粉丝，我也觉得没有比这个方法更绅士的行为了，不然怎么表达自己的诉求??? 本来就是公司有错在先，如果不这样的话.....而且又不是每次都这样

27. 我觉得这是个成功的先例啊

28. 谁愿意呢？ 如果这样能让闯祸成员退队我也愿意啊，我是别家粉，我也想让某人从我的本命团里退队，非要把他塞进团里，让团队掉粉，还阻挡了我本命的路，气死我了。 我个人觉得闹出嫖娼、出轨私生活丑闻，还继续用他们拍戏的影视剧圈更奇葩啊，能不能让这种人退圈啊，根本不想在作品里看到他们

29. 我们国家的人还真喜欢安静的示威啊

30. 经纪公司把粉丝当傻子看也不是一天两天的了，爱豆不能只接收粉丝的爱，不然动不动就会去闯祸，甚至犯罪

原文：https://theqoo.net/square/3442247084

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