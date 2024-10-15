【韓網熱門】老實說要求愛豆退隊的示威送花圈這個行為太奇怪了！網友：這已經是最平和的方式了

K-POP粉絲示威不是喜歡掛橫幅，就是喜歡送示威卡車，更經常見到不少黑白花圈，比如近期粉絲們要求RIIZE成員承漢退隊而進行示威時，往SM大廈門口送了無數黑白花圈，有網友吐槽「首爾林」直接變「首爾陵」。

theqoo上有網友發表意見，稱「花錢的人認為怎麼做都可以，這種想法才是最可怕的，因為自己是消費者，強烈要求自己的消費主張，愛豆難道不是人嗎？ 如果想讓對方退隊，你可以不買專輯或者抗議，這些都是你的個人自由，但是你卻給對方送花圈，真的越界了，而且花圈是追悼逝去的人，現在完全是被濫用了」。



라이즈 승한복귀반대 근조 화환

정말 셀수도 없이 겹겹으로 쌓여 있습니다

이거 모금도 아니고 개인이 다 열받아서 보내는거에요. 5센터는 정신 차리길 pic.twitter.com/1YdYVK2lWy — 타로점을봐 (@every25thNov) October 11, 2024

韓國網友評論：

1.把名字寫在花圈上真的很奇怪，而且人家又沒犯罪（當然他在愛豆世界里可能是個重罪犯）。 不過，可能在示威方看來只有這樣做了才能顯示他們的意志

2. 寧願被罵奇怪，也好過整團被叫「酒店kiss男團」，怎麼感覺是有人替退團的人喊冤呢？

3. 愛豆粉絲中大部份都是女生，女性消費者示威為什麼被這麼多人審視啊，哪怕是這種方式也想要給大家看看女性團結的力量

4. 老實說確實有點奇怪，又不是犯罪，送了幾千個花圈，贏了之後這就是正義嗎？ 如果他是超人氣成員也會這樣被趕走嗎？ 不知道其他成員今後會怎樣，是不是只要犯錯就會被這樣嘲弄？ 不過反正也不關我的事，我只是覺得太奇怪了

5. 示威本身就很奇怪啊，不僅僅是粉絲示威，所有的示威都是奇怪且不適的，這樣對方哪怕是假裝也要裝作在聽你的訴求。 誰不想用和平的方式解決問題呢，但是誰會聽你的訴求呢？ 總之RIIZE的粉絲們辛苦了

6. 我和我媽路過的時候還以為遇到什麼慘案了，不過我覺得粉絲能夠這樣表達自己的意願實在是太帥了，看到po主寫的內容，也讓人深思

7. 女生們又開始反省了，還有比這種示威方式更和平的嗎???? 那些說奇怪的人，不然你們給點方案啊

8. 又不是送去他家裡，而是送到公司門口啊

9. 瘋了，怎麼會有人要求示威遊行也要美美的???? 還有人以為花圈是用來罵個人的，k-pop真的要亡了

10. 總之女生被當作瘋女人的話反而活得更自在

11. 喜歡K-POP的人本身就和普通人的思維方式不同，哈哈哈哈哈， 普通人只會直接出坑，根本不會把自己當消費者來看

12. 如果是其他方式的話，對方連假裝都不裝了

13. 如果覺得紙貼便利貼就能解決問題的話，這世界該會多麼和平美好啊，哈哈哈哈，政治也是一樣啊，總是把消費者當傻子看，還讓消費者反省，這對是做出奇怪行為的公司的反擊

14. 粉絲文化本身就很奇怪啊，誰會買幾十張同樣的專輯的？？ 我雖然也是追星粉，但是從一開始就覺得花那麼多錢買一堆和我本人不相乾的人的東西，這行為太奇葩了，而這個圈子的人送花圈一點都不讓人奇怪

15. 你們不如說RIIZE粉絲示威成功讓你們眼紅了，說什麼奇怪，你們即使送花圈，那個闖禍的成員也不會退隊的

16. 女生連示威也被要求優雅端莊啊，還不如直接扔臭雞蛋呢

17. 是因為不做到這種程度的話公司根本不會聽啊

18. 你先把錢補給我們再來罵，又不是花你的錢

19. 有什麼好奇怪的，這和沉默安靜的示威有什麼區別???

20. 都沒上新聞，那就說明這是稀鬆平常的事情

21. 做到這樣才把他送走而已，有什麼好奇怪的

22. 那等你們下次遇到要抗議的事情，就去扔紙片吧

23. 公司的行為才是最奇葩的

24. KPOP本身就是把人當商品來售賣幻想的，還有比這更奇怪的??? 不理解的話就閉嘴

25. 煩死了，不管女生做什麼都要被審視

26. 我是別家的粉絲，我也覺得沒有比這個方法更紳士的行為了，不然怎麼表達自己的訴求??? 本來就是公司有錯在先，如果不這樣的話.....而且又不是每次都這樣

27. 我覺得這是個成功的先例啊

28. 誰願意呢？ 如果這樣能讓闖禍成員退隊我也願意啊，我是別家粉，我也想讓某人從我的本命團里退隊，非要把他塞進團里，讓團隊掉粉，還阻擋了我本命的路，氣死我了。 我個人覺得鬧出嫖娼、出軌私生活醜聞，還繼續用他們拍戲的影視劇圈更奇葩啊，能不能讓這種人退圈啊，根本不想在作品里看到他們

29. 我們國家的人還真喜歡安靜的示威啊

30. 經紀公司把粉絲當傻子看也不是一天兩天的了，愛豆不能只接收粉絲的愛，不然動不動就會去闖禍，甚至犯罪

原文：https://theqoo.net/square/3442247084

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