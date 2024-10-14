宣布回归仅两天！在粉丝们的强烈反对下，SM宣布：RIIZE承汉「确定退团」，很抱歉给粉丝们带来伤害

RIIZE 成员承汉因私生活争议时隔10个月决定回归，但在宣布回归2天后突然宣布退团。

今日凌晨，负责 RIIZE 的 SM 娱乐的 Wizard Production（5中心）表示：「承汉爲了成员们和粉丝们，本人表明离开组合的意向。我们尊重艺人的决定，所以承汉没有回归 RIIZE，而是退团。」



去年9月以 RIIZE 出道的承汉在练习生时期私人拍摄的影片和照片在网路上流传，引起争议后，同年11月决定无限期中断组合活动 。Wizard Production 在本月11日宣布承汉将从下月开始重返组合活动，但粉丝们向 SM 公司送去抗议性谨吊花环等，表示强烈反对。

Wizard Production 表示：「之前我们认爲如果承汉能够反省过去的错误，重新回归舞台，再次展现作为组合大更上一层楼的样子，那么应该能给艺人和粉丝们带来更大的幸福，这是经过长时间的思考后做出的决定。在发布回归消息后，一一回味粉丝们的意见和反应，才明白我们的决定反而给粉丝们带来更大的混乱和伤害。」



承汉当天也在粉丝社区 weverse 上传了手写信，表示：「我认为退出组合才是对大家最好的选择，我不想再给粉丝们带来更多的混乱和伤害，也不想给成员们、公司带来更多的伤害和损失。」他还表示：「我想对再次给我机会而付出努力的公司和成员们表示感谢，虽然我有很多不足之处，但是对一直以来支持我的人们感到抱歉和感谢。喜爱 RIIZE 的粉丝们因爲我而互相争吵，这让我非常心痛。希望我所爱的 RIIZE 今后能受到更多的喜爱，我会真心爲他们应援的。」



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