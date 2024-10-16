孔刘蔡贞安回看17年前的《咖啡王子一号店》！孔刘大赞：姊姊当年太美了，宛如初恋

2007年播出的《咖啡王子一号店》是广大韩剧迷心目中的经典，由尹恩惠、孔刘、李善均和蔡贞安携手主演。 该剧自播出以来，在韩国及其他亚洲国家都收获了很好的口碑。

最近孔刘作客了蔡贞安的个人综艺，两人一边观看《咖啡王子一号店》一边畅聊拍摄当时的趣事。 孔刘大赞：「姐姐当时超级美，不是被叫『蔡贞安颜值巅峰』嘛，和姐姐一起拍戏太舒服了，姐姐真的很像初恋，太美了。」孔刘还说：「感觉韩幼茱和崔汉杰在现实生活中应该不会有太多摩擦？所以我觉得他们会生活得很好。



在《咖啡王子一号店》中，蔡贞安饰演的是女二号「韩幼茱」，她是男二号崔汉成（李善均 饰）的前女友，同时也是男主角崔汉杰（孔刘 饰）的初恋情人。她有著时尚的外表和艺术气质，散发出成熟的女性魅力，深深让男一号、男二号迷恋。



여름만 되면 생각나는 드라마

커피프린스1호점~~^^

남자배우들도 멋있었지만 한유주역에 채정안배우때문에 봤었지

여자가봐도청순청순~

청순함이 사람으로 태어나면 채정안?

2007년도드라만데~지금봐도 이뻐 pic.twitter.com/A7aUUkJiKA — 꿈꾸는유니콘 (@hyedn8131) June 12, 2024

《咖啡王子一号店》在播出时收视率非常高，最高达到了27.8%，成为当年的热门剧之一。 此剧不仅在韩国取得成功，在日本、中国及其他亚洲国家也大受欢迎。 它还被认为是韩剧历史上的经典作品之一，尤其是对於推动孔刘、尹恩惠等演员的国际知名度有著重要作用。

此外，孔刘作客的这期内容将於10月17日公开。

헐 채정안 유튜브에 공유나와

17일 오후 7시https://t.co/NScsC4wZ18 — stay (@stay_710) October 14, 2024

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