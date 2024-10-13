BTS防弹少年团JIN《超级鲔鱼》敲碗3年终释出完整版！音源再次登顶Billboard，MV画风更加猎奇爆笑

JIN和团队都是搞笑天才吧XD

防弹少年团成员JIN因为热爱钓鱼，2021年12月4日生日之际特地创作了一首《超级鲔鱼》，希望为听众带去快乐心情，欢快曲风和逗趣歌词引起一致好评，率先公开的MV在YouTube突破1亿播放量！《超级鲔鱼》在2022年10月21日首次推出音源，次月5日便首次登顶 Billboard排行榜并保持一周。



唯一美中不足的是，当时这首歌只有第一段、长度仅1分13秒，令很多人感到不够过瘾，敲碗更长的完整版。



时隔3年，JIN终於不负众望补全歌曲第二段，在今年6月的出道11年庆祝活动「2024 BTS FESTA」中首次表演完整版。 6月18日，Billboard Charts确认《超级鲔鱼》再次登上世界歌曲畅销榜（World Digital Song Sales）第一名。

10月11日，完整版《超级鲔鱼》终於发售数字单曲音源，还有全新拍摄的特别MV！



MV取景於庆尚北道蔚珍郡海滩，JIN藉助鲔鱼模型和后期CG带来更加丰富逗趣的剧情，包含单膝跪地、拿出钓鱼钩向鲔鱼作势「求婚」，鲔鱼的回答则是歌词「哥，带我走吧」，真的笑果十足XD



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