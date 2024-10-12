李聖經坦言「太高」難當音樂劇演員，花16年將以《阿拉丁》圓夢！開口就讓成始璄點頭

李聖經曾演唱《阿拉丁》主題曲一鳴驚人，外界才知道她除了是模特兒、演員之外還擁有一副好歌喉，她也曾透露從小就想當音樂劇演員，近日總算要圓夢，演的就是《阿拉丁》。

*先前報導回顧：

‎〈真的要當茉莉公主了？李聖經曾唱《阿拉丁》歌曲一鳴驚人，韓媒透露其音樂劇試鏡成功〉‎

‎〈韓國《阿拉丁》音樂劇主演公開，有眾所期待的李聖經！還有金俊秀、鄭成華等〉‎

韓版《阿拉丁》音樂劇將在11月開演，李聖經將演出女主角「茉莉」（茉莉公主），和扮演「阿拉丁」的金俊秀等人合作。目前劇組正如火如荼排演並宣傳，而李聖經上月中旬也到了歌手成始璄的YouTube節目，和MeloMance（金珉碩、鄭東煥）共同以嘉賓身分閒聊並獻唱幾曲。



金珉碩因為正演出音樂劇戒酒中，但表示很幸福，便開啟了短暫的音樂劇話題。李聖經透露自己夢想當音樂劇演員已有16年，在成為演員之前是模特兒，從來沒想過能完成夢想，「身高太高了」。成始璄：「太高了所以被剔除？要俯視對手演員？」李聖經笑說「應該是吧」，不過說現在成為演員後自然會有邀約。



李聖經很快就證明了自己是「音樂劇迷」，隨口就能唱出金珉碩正在演的《冥城》一小段劇，還獻唱最喜愛音樂劇《邦妮和克萊德》中的歌曲〈How 'Bout a Dance?〉。成始璄對李聖經的演唱有高度評價，不時和金珉碩對視表達李聖經唱得多好，也稱讚：「第一次聽到聖經唱歌的人會很驚訝，不會覺得她是唱歌很好聽的演員，而是一名身兼演員的歌手。」



▼完整影片（1:04提到身高阻礙當音樂劇演員；20:24李聖經唱朴志胤〈幻想〉，30:51〈How 'Bout a Dance?〉；34:16與成始璄合唱〈Come What May〉）



李聖經將演出的《阿拉丁》將在11月22日首演，搭檔演員是徐坰秀（飾演阿拉丁）和鄭成華（飾演神燈精靈）等人，後續也有和金俊秀、朴剛賢搭檔的場次，官方目前已釋出多支宣傳影片。順帶一提，李聖經身高175公分，徐坰秀187公分，金俊秀和朴剛賢也都有178公分，李聖經應該不需要特別「俯視」對手演員XD。



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