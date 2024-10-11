【韩网热门】承汉回归RIIZE亲笔信公开：「感谢成员们再次拉住我的手」

SM娱乐今日宣布承汉将於11月回归RIIZE重启活动，随后承汉PO出亲笔信透露心境。

承汉首先表达歉意和悔意：「出道前照片被公开时，虽然是我的模样，但我也对自己感到非常失望和后悔，更何况成员和粉丝。 对於一开始就支持我的粉丝、因为我不懂事的行动而受到伤害的人们，致以歉意。 很对不起本应一起努力前进的成员们。 对当时的情况很抱歉，也对於不能一起活动感到绝望。 我让大家如此失望，还能再次站上舞台吗？ 能继续做音乐吗？」

随后对成员们表达感谢：「这时成员们再次拉住我的手。 做出这一决定应该十分艰难，（成员们）给我机会，令我非常感激和抱歉。」

最后表示会更加努力活动、不拖累成员们积累的成就，立志成为有责任感的成员、「RIIZE必须的存在」。



韩国网友评论：

1. 你不走我走

2. 男人们的友情真是令人感动

3. 如果真心抱歉就退团啊

4. 带著责任感离开吧，不要阻碍成员们的大好未来

5. 拉住你的不是成员，是公司做了错误决定

6. 闯祸成员必须退团的原因：总是拿队友当挡箭牌

7. 粉丝们都在极力反对，SM完全不听啊

8. 您哪位... 我入坑的时候没有你啊

9. RIIZE慢走不送ᅲᅲ

10. 拜托SM推翻这个决定吧

11. 6个人刚刚好，为什么非要带上这颗炸弹ᅲ

12. RIIZE发展得很好，为什么突然踩刹车

13. 欢迎回来ᅲᅲ

14. 成员们真的很善良，承汉以后会更努力的，RIIZE加油

15. 团体不会受到负面印象，承汉也有很多粉丝哦

出处：https：//theqoo.net/hot/3437849877，https：//theqoo.net/hot/3437920750

图源：SM娱乐

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