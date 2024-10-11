SM宣布承汉11月正式回归RIIZE！官宣前一小时刚被爆料「要退队」，6名成员均知晓+同意

因私生活争议而被暂停活动的洪承汉，RIIZE归队计划最终失败。

SM娱乐直到近期为止还一直在商讨如何让承汉回归RIIZE，历经长时间讨论之后得出了「难以归队」的结论，而最大原因则是RIIZE粉丝难以接受他的回归，这也是SM娱乐在承汉在暂停活动10个月后做出的决定。 据韩媒「SWAY」11日上午9时左右的独家报导，SM娱乐还将在近期让他退队，而Shotaro（将太郎）、恩奭、成灿、元彬、照熙和Anton等成员也已同意他退出。



承汉出道后接连被爆私生活混乱，争议开始於他在练习生时期与女友的亲密照片泄露，随后又陆续爆出他与女友开私人帐号直播的片段、吐槽其他偶像（如TXT成员秀彬）的言论，以及他未成年吸菸的照片。 一系列事件引起大量粉丝和公众的不满。 随著舆论压力增加，SM娱乐宣布承汉将无限期暂停活动，并且会以六人体制继续团体活动。 承汉也发表了手写信，为他的过去行为道歉，并表示会深刻反省。



*延伸阅读： SM发通告：RIIZE承汉无限期暂停活动

最新消息：

11日上午10时左右（韩国本地时间），负责制作RIIZE的Wizard Production发布声明表示：「谨慎地向粉丝们说明关於成员承汉回归及RIIZE未来活动方向的消息。 正如粉丝们所知，由於出道前的私人生活问题，承汉已暂停团队活动约10个月了。 承汉承认自己过去的行为是错误的，并对成员和粉丝们感到非常抱歉，至今已接近一年未进行任何活动。 我们也认识到承汉过去的行为并不符合艺人的标准，因此对他的活动重启时间进行了长时间的讨论和考虑。 对於未能及时告知承汉的活动相关消息，导致粉丝们不仅感到疑惑，甚至产生担忧和忧虑，我们对此表示理解。 同时，由於各方面的深思熟虑，直到现在才宣布关於RIIZE未来活动方向的决定，我们对此深表歉意。」



声明最后写道：「RIIZE的下一个章节，从出道前便倾注心血进行策划，我们认为在7名成员共同参与下将会更加有意义。 经过多次与工作人员及成员的讨论，最终决定让承汉回归团队。 承汉将在经过一段时间的准备后，逐步参与11月计画中的部份团队行程，并将再次与粉丝们见面。」



라이즈를 사랑해 주시는 브리즈 여러분께 pic.twitter.com/EMv3O6qYXm — RIIZE (@RIIZE_official) October 11, 2024

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