《正年》导演谈删除重要配角「芙蓉」内幕：粉丝+酷儿身份，我也觉得很惋惜

演技派女演员金泰梨主演的新剧《正年》开播在即，却已经掀起多次热议，其中一个就是删除了原作中重要角色「芙蓉」，日前导演就此做出了解释。

10月10日下午，tvN新周末剧《正年》在首尔永登浦区的康莱德酒店举行了制作发布会。 金泰梨、辛睿恩、罗美兰、郑恩彩、金允慧等主演以及导演郑知仁出席了活动，并就作品进行了多方面的讨论。



在改编过程中，原作中的主要角色「芙蓉」被删除，她是尹正年（金泰梨 饰）的头号粉丝，并与正年有著微妙的关系，是原作故事中的一大看点，因为她不仅是正年的头号粉丝，还象徵了粉丝文化、酷儿（queer、同性恋者）身份，以及女性独立等重要主题。 广大原作粉认为，「芙蓉」在剧情中的象徵意义无法轻易被替代或删除，尤其是她与正年之间的特殊关系，以及她所代表的多元化主题，都有著深远的影响。 因此，「芙蓉」被删除让许多期待看到这一角色活跃在萤幕上的粉丝感到失望和不满。

对此，郑导演解释道：「关於芙蓉这个角色的考虑，其实在我接手之前就已经有了，在与原作作者讨论的过程中，考虑到12集的篇幅，我们讨论了如何集中讲述故事，为了让没有看过原作的观众也能接受，我们不得已删除了这个角色，这也是让我感到遗憾的部份。 我认为，我们尽可能集中展现了梅兰国剧团和各个角色的故事。」



郑导演还表示：「芙蓉在原作中象徵意义重大，她既代表了粉丝的身份，也代表了酷儿的身份，还有作为一个自主女性向前迈进的积极身份。 与其把这些象徵性局限在某一个角色，我们更希望通过整部剧中尽力展现了这些内容，这也是与编剧和演员们讨论后的结果。 现在说太多可能会剧透，大家看了剧后就会明白。」

《正年》讲述的是1950年代韩国战争结束后，天生嗓音出众的少女正年加入女子国剧团并成长的故事，将於12日晚首播。

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