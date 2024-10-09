话题韩剧《重组家庭》今晚登陆黄Viu：黄寅烨、郑彩娟、裴贤成，兄妹惊变三角恋？！

改编自人气陆剧《以家人之名》，由黄寅烨、郑彩娟和裴贤成领军的Viu Original原创治愈系韩剧《重组家庭》定档今晚（9日）首播，香港观众逢星期三晚上可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴剧集进度，让你暖著心度过秋冬。

Viu Original治愈韩剧《重组家庭》讲述三个没有血缘关系的金山河（黄寅烨 饰）、尹珠媛（郑彩娟 饰）和姜海俊（裴贤成 饰）因为各自的家庭变故，成为了彼此新的家人；十年后，兄妹三人再次相遇，由此展开了一段青春罗曼史。《重组家庭》原作《以家人之名》於2020年播出后热爆亚洲，三位主演谭松韵、宋威龙和张新成亦人气急升，成为炙手可热的影视新贵，难怪翻拍韩版的消息传出后，瞬即让亚洲剧迷带来期待。



黄寅烨再披校服

继《重回18岁》、《女神降临》和《魔幻之音》后，现年33岁的黄寅烨再度披上校服，今次他在新剧饰演「大哥」金山河（原角色凌宵），角色不但拥有人人羡慕的帅气外表，也是一位模范学生，但是因为某些童年经历，使他和父亲金大旭（崔武成 饰）保持著微妙关系。



谈到选择《重组家庭》作为阔别两年的回归作，黄寅烨认为家庭题材是一重大因素：「就像标题一样，角色互相拥抱、安慰、治愈的故事对我来说很有吸引力；而我饰演的金山河虽然外表冷酷，但是内心温暖细腻，他是一个重视行动多於言语的人，所以我尝试用眼神来做戏。为了与角色100%同步，我付出了很多努力，我希望至少能够在萤幕上呈现出90%，因为我真的很喜欢这个角色。」



裴贤成自比能量饮品



新一代男神接班人裴贤成则在《重组家庭》饰演金山河的「弟弟」姜海俊（原角色贺子秋），年幼的海俊被尹珠媛的父亲收养后，一直比任何人努力生活，裴贤成形容角色是「人间能量饮品」：「他总是带著灿烂的笑容，为周围的人带来清爽和明亮的能量！我想好好地表现出一个外表光鲜亮丽但内心痛苦的角色，所以我刻意展示出更阳光的一面，但是我认为海俊越正向，观众就会觉得他越可怜。」想知道金山河和姜海俊有著甚么不为人知的过去，就要在10月9日起逢星期三晚上10时30分紧贴「黄Viu」，准时收看Viu Original治愈韩剧《重组家庭》！



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