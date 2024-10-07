【韩网热门】可以很方便地叫计程车的台湾便利店机器

9月30日播出的JTBC综艺节目《特派员25时》介绍了台湾便利店事务机的计程车叫车服务。

事务机屏幕有票券、缴费、预购瞪很多服务，如果想要叫计程车，就点选「服务寄件」、选择圆形图标（即55688台湾大车队）、选择「韩文」，接著输入手机号码、选择支付方式和要求事项（打开后备箱、携带伴侣动物、乘坐轮椅搭车），即可静候司机前来。

节目嘉宾称赞道，对於无法使用手机的情况和难以说明自身位置的外国人而言，这个功能非常有用。



韩国网友评论：

1. 哇这个真的好棒

2. 希望我国也能引进，（app）实名认证太多，外国人和老年人用起来非常吃力

3. 手机没电时很需要kkk

4. 甚至连大学学费、火车票、演唱会门票都能用它解决

5. 真好，我国也在公共服务方面花点钱吧

6. 不过应该很多人会拜托工读生帮忙

7. 居然有「乘坐轮椅搭车」... 如果在我国肯定不会有这选项

8. 台湾在为交通弱势群体提供设施方面做得比我们好很多。 走上街就能看到很多乘坐轮椅的人，这意味著身障人士外出活动十分方便。 台湾两车道的交通灯都是绿灯59秒起kkk韩国六车道也只有29秒

9. 哇太好了，在韩国手机没电就什么都做不了

10. 韩国很难引进，现有的便利店没空间放那台机器

11. 可以在现有的ATM和自助寄件柜添加该功能

12. 我派驻台湾期间语言不通，全靠这台机器叫车，真的很爱kkk

13. 昨天刚看到JTBC报道韩国计程车和餐饮宰外国客，对比之下这真的很棒

14. 台湾其实有很多值得我们学习的地方

出处：https：//theqoo.net/hot/3430552083

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