全炫茂和fromis_9池原一起看2NE1演唱会传出恋爱说！官方回应：确实一起去了，但没有交往

韩媒连两人看演唱会的互动细节也写在报导中分享，因此传出了恋爱的消息。

텐아시아 报道中指出，主持人全炫茂（47岁）与女团fromis_9成员朴池原（26岁）一起观看了5日在首尔松坡区奥林匹克公园举行的2NE1演唱会。

两人并不是因为节目活动而参加，而是以私人行程观看了演出，并且肩并著肩坐著一起观赏表演。当天，全炫茂在自己的Instagram帐号上发布了与SHINee成员Key的合照，当时池原就坐在他身旁，刻意没有让她出现在照片中。

▼照片中祝贺Key新歌〈Pleasure Shop〉拿下音乐节目的冠军一位：（全炫茂贴文底下也出现了很多询问他和池原一起看演唱会的相关留言）







当摄影机捕捉到他们时，池原有些慌张，全炫茂随即站起来进行舞蹈挑战，成功将所有的注意力引向自己。而在演唱会结束后，全炫茂依然与池原同行。





对此，池原的经纪公司Pledis娱乐相关人士向媒体透露：「池原确实与全炫茂一起参加了2NE1的演唱会，因为他们的英文老师是同一个人，所以才会同行。」强调两人并没有在交往，不是恋爱的关系。

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