BTS《奔跑吧硕珍》邀请到与Jin同名的池锡辰出演，规模超大感叹是《Running Man》等级有够夸张

BTS防弹少年团的Jin（金硕珍、김석진），与同名的王鼻子大哥池锡辰（지석진）同框演出，规模超大直接致敬《Running Man》，追人＋撕名条＋关监狱，粉丝们看了也感到相当吃惊。

BTS Jin 退伍后认真拍摄网路综艺《奔跑吧硕珍》获得了相当高的人气，每一集的挑战主题都相当多变化，此次更是邀请来了《Running Man》的元老成员池锡辰出演，两人在节目中的互动爆笑又有趣。



特别是下集节目中，制作组安排了将近50位跑者，大玩追人撕名条的经典游戏，规模也非常得大，池锡辰感叹完全就是用《Running Man》大制作的等级在准备，感到非常惊讶，Jin 则回应都是在致敬没错。



▼《奔跑吧硕珍》下集：找出真正的硕珍&锡辰吧！



Jin 的臭手和综艺感也让池锡辰感到非常佩服，上集的节目尾声忍不住发出邀请，问Jin愿不愿意来当《Running Man》的出租成员，来出演个四周吧！XD



▼《奔跑吧硕珍》上集：池锡辰与金硕珍相见欢，一起吃饭玩福不福游戏！



PS：不过，我个人最佩服的，就是已经58岁的池锡辰，依旧相当卖力地奔跑且活跃的录制节目，不愧是《Running Man》的元老成员啊！

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