BLACKPINK Rose12月6日SOLO回归！重磅推个人首张正规专辑《Rosie》

女团BLACKPINK成员Rose将於今年12月6日SOLO回归，发行个人首张正规专辑《Rosie》。

今日（2日），Rose发布了专辑宣传照，并用英文表达了自己发表个人专辑的感想。 她写道：「我简直不敢相信终於可以告诉大家发行我第一张专辑的消息。 去年在为期一年的巡演结束后，我在洛杉矶的一次创作会议上找到了自我。 结果我在录音室进进出出，和第一次见面的作曲家、制作人一起创作歌曲，花了一年的时间努力寻找职业生涯的下一篇章。」



她继续表示：「有些日子我带著迷茫和失落的感觉入睡，但是在珍贵的朋友、家人、团队以及最支援我的人的鼓励下，今天我很高兴可以在这里宣布专辑的发行日期。」 ROSE强调称：「我在这张专辑里倾注了血汗和泪水。」 并希望大家能够聆听她的「小日记」，通过以朋友和家人给她的昵称命名的新专辑《Rosie》，拉近与歌迷的关系。



Rose此次的个人回归是继2021年单曲《R》之后，时隔3年再次发布个人作品。 她最近与美国华纳音乐集团旗下的Atlantic Records签约，正式开启全球活动。

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