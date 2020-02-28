乐团The Rose陷解约风波！ 控所属社「行程不合理&拖欠薪酬」Vs.公司：「所言不属实」

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今日，韩国乐团The Rose和所属社之间就违约、解约一事展开对峙。

The Rose成员近日向所属社J&Star发出了要求解除专属合约的内容证明，而J&Star也发出了进行反驳的内容证明。

The Rose是成立於2017年8月的4人乐团，成员包括吉他手金佑星、键盘手朴洮儁、鼓手李河寯、贝斯手李载炯，先后在欧洲、南美等海外地区成功进行了多次演出，最近因为JTBC节目《Super Band》再次受到瞩目，队长金佑星还一路闯入最终决赛，并为《梨泰院CLASS》演唱了OST歌曲《You Make Me Back》，逐渐收获越来越多的粉丝。



2017年乐团发行的出道歌曲《Sorry》是真的很好听！



关於这次要求解约，The Rose认为所属社强行安排不合理的行程，出道3年期间未按照合约进行薪酬清算，且清算书中存在无法理解的专案和金额。

对此，J&Star表示：「The Rose所声称的违约行为完全不属实。 我公司对於海外公演等所有演艺活动的内容和日程都在事前与乐团成员进行了充分的公开和讨论。 合约期间的清算资料也都有提供给乐团，并拿到了（乐团）收到资料的书面确认。 The Rose目前拒绝与公司对话、单方面要求解约。 为了不开恶性先例，本公司决定动用所有必要的法律和事实措施，正在商讨违约金、损害赔偿、刑事责任等等。 」



（图源：The Rose FB）

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