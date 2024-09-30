SHINee成员温流个人FAN-CON海外首站11/2在台北：太想念台湾粉丝 时隔三个月再度登台开唱

温流首次FAN-CON巡演开跑 11/2台北TICC开唱

在今年9月3号以迷你3辑《FLOW》回归的温流(ONEW) ，於7月结束首次个人粉丝见面会2024 ONEW FANMEETING 亚洲巡回后，此次将带来

《2024 ONEW FAN CONCERT「Hola!」in TAIPEI》以FAN-CON的形式与台湾的粉丝见面！

温流首次个人FAN-CON新作品舞台不可错过

温流的首次FAN-CON，从10月开始由首尔出发，在台湾粉丝热烈支持及主办单位强力邀请下，终於确定追加台北场的演出，将於11/2来到台北国际会议中心与台湾的粉丝们再相聚，而这次FAN-CON主题「Hola！」在西班牙语中是「你好」的意思，除了是专辑中的新作品外，更代表著温流透过此次演出向台湾粉丝们开心的打招呼！期待与大家再次相聚，这次的FAN-CON不仅可看到迷你3辑《FLOW》中收录的歌曲舞台，更有许多精心策划的互动环节，宠粉程度绝对让粉丝JJINGGU们大呼过瘾。



FAN-CON海外首站在台北 期待与台湾粉丝再相聚

此次台北场演出也是继10月5日至6日在首尔奥林匹克手球竞技场后的海外第一站。《2024 ONEW FAN CONCERT「Hola!」in TAIPEI》将於11月2日(六)在TICC台北国际会议中心举行，票价分为NT.5880／ NT.4880 ／ NT.3880／NT.2880，门票将於10月7日中午12点在KKTIX开卖，更多购票详情请洽主办单位开丽娱乐官方脸书。



《2024 ONEW FAN CONCERT「Hola!」in TAIPEI》

演出日期：2024/11/02（六）

演出时间：晚上18:00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点：台北国际会议中心(TICC)

票价：5880/4880/3880/2880

售票系统：KKTIX

售票时间：2024/10/07（一） 中午12点开卖

主办单位：开丽娱乐

粉丝福利：SOUND CHECK、签名海报、海报、小卡 (各票价相对应福利抽奖

活动，请参见售票公告资讯)

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