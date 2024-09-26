《背著善宰跑》综合症ing！边佑锡＆金惠奫在《首尔电视剧大赏》获得「亚洲明星奖」：感谢大家对电视剧的热爱！

《第19届首尔电视剧大赏》在昨晚於首尔永登浦区汝矣岛KBS大厅登场，重要奖项「亚洲明星赏」日前也通过网路投票票选出来。
「亚洲明星奖」男子和女子部门奖项得主是由今年上半年掀起热潮的电视剧《背著善宰跑》的边佑锡与金惠奫获得。当天，金惠奫也向《背著善宰跑》的观众们们表达深深的谢意。
金惠奫表示：「我好像因为电视剧《背著善宰跑》受到很多人的喜爱，感到非常光荣和感谢。创造出任素（任率）的编剧、导演还有演员们、工作人员们，想要借这个机会说声谢谢。是因为很多人投票才获得这个奖，真心感谢投票的粉丝们和各位，以后我也会努力成为展现更多样化演技的金惠奫。」
边佑锡则因为海外行程缺席，他也事先录制好影片发表感想。他说：「因爲预定的日程，没能亲自参加颁奖典礼，只能通过影片问候大家，真的很抱歉。我认为这是粉丝们给予意义深远的奖项，所以我会把它当做是和粉丝们一起拿到的奖，今年通过《背著善宰跑》和粉丝们积累很多回忆，感谢大家一直给予我们热烈的喜爱和应援，我会以更好的面貌与大家见面的。」
另外，金惠奫日前已经确定下一部作品，将与「长腿帅哥」罗门（朴所罗门）搭挡《今天开始是人类》，该剧讲述九尾狐和足球明星选手之间的故事。不是爲了成爲人类而诱惑男人的九尾狐，而是担心成爲人类而远离男人的九尾狐，在吵吵闹闹中产生甜蜜和感情，从互相嫌弃到互相喜欢的浪漫喜剧。金惠奫将饰演「九尾狐」一角，会如何诠释这角色呢？
而边佑锡日前特别出演《因为不想吃亏》，剧中饰演便利商店兼职生。本周他将到东京举行加场粉丝见面会，「善宰综合症」真的还在持续扩散啊！
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